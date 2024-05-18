難以啟齒的煩惱！六大「痔瘡高危險族群」恐坐立難安



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「痔瘡高危險族群」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的痔瘡高危險族群聲量排行。

痔瘡可說是現代人羞於啟齒的煩惱，當痔瘡發作、破裂時，往往伴隨著出血、肛門的脹痛，進而影響日常生活品質。本次我們便針對「痔瘡高危險族群」進行觀測，一起來看看哪些族群需要特別注意得痔瘡的風險吧！

排便問題引發「痔」命危機 孕婦們共同的難言之隱！

▲ 網友熱議 TOP6 痔瘡高危險族群 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「痔瘡高風險族群」的話題討論，發現不少病友為「排便習慣不良」的群體，近年來，越來越多人喜歡邊蹲廁所邊滑手機，使得如廁時間大幅增加，長期的壓迫很可能使痔瘡問題惡化，不少網友表示「便祕與痔瘡息息相關」、「不僅是久坐，飲食習慣也有便秘有關」，更有網友語重心長地說道「萬病皆由腸道起」，認為許多原因都會影響到痔瘡的增生與惡化，需要多方注意！

而痔瘡也同是不少「孕婦」的難言之隱，有現任媽媽談及自己在懷孕前後的身體變化，如「卸貨後，痔瘡跑出來搔癢難耐」、「嚴重的便秘導致痔瘡，二十幾周就要吃排便藥」，引來不少共鳴與打氣，紛紛留言「痔瘡真的很煩，生完五個月還在」、「只能請醫生開強效止痛藥+擦藥膏，我的醫生是說可以溫水坐浴，坐完真的舒服很多！」，提醒大家如有不適，可以求助醫生與專業療法！

另外，「久坐／久站」也是許多網友的討論焦點，而在不少醫生認為容易得到痔瘡的幾個職業中，便不乏上班族、秘書、專櫃銷售員等需要久坐或久站的職業。此外也有網友幽默地表示「打電動打到有點得痔瘡」，因長時間坐著玩遊戲，使得痔瘡增生，引來不少網友調侃「兄弟…別坐太久」，不管因工作關係或是休閒活動而「久坐/久站」，都別忘了適時起身走動、放鬆身體各部位，避免增加患有痔瘡的機率。

看完上述網友討論的痔瘡高危險族群後，你是否也赫然在列呢？若發現自己可能患有痔瘡，不要因害羞而延誤就醫，應積極尋求治療，才能盡快解決不適病狀！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「痔瘡高危險族群」相關討論則數。

觀測期間：2023/03/01~2024/03/20，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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