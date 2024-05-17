24歲女每早喝咖啡提神竟罹胃潰瘍 醫曝「2情況」別喝：拿鐵傷害更大

許多人喜歡每天早上喝一杯咖啡提神，不過就有一名24歲女子，習慣每天早上空腹喝一杯拿鐵，再搭配水果當早餐，長時間下來竟導致「胃潰瘍」。對此，家醫科醫師羅佳琳提醒，千萬不要在空腹或緊張的情況下喝咖啡，尤其拿鐵傷害更大。

羅佳琳日前在節目「醫師好辣」中表示，咖啡除了不要空腹喝之外，也不要在緊張的狀況下喝，更嚴重的是「拿鐵傷害更大」。她說明，曾經遇過一名女患者，24歲就得胃潰瘍，詢問平時飲食習慣後發現，因為這名女子很怕胖，所以早上都會空腹喝一杯拿鐵，還特地挑低脂的拿鐵，再匆忙帶著水果出門上班。

羅佳琳指出，拿鐵中含有咖啡因及屬於蛋白質的牛奶，兩者都會導致胃酸增加。正常情況下，若有先吃固體食物墊胃，就算胃酸分泌仍有稀釋的可能，但這名女子在空腹、匆忙的情況下喝拿鐵，到公司再吃含糖分高的水果，這時糖分又會讓胃酸繼續增加，長期下來就造成了胃潰瘍。

羅佳琳建議，至少要吃個早餐，並將拿鐵換成黑咖啡，女子半信半疑試了半年，回診再做胃鏡時，就發現胃潰瘍全都好了。她提醒，「真的很多人不知道蛋白質會引發胃酸」，空腹單喝拿鐵時，蛋白質又是流體狀，快速通過後便無法好好稀釋胃酸。

節目中，來賓詢問「若將早餐改成水煮蛋配咖啡，水煮蛋同樣是蛋白質，是否也會促進胃酸分泌，導致胃潰瘍？」羅佳琳則指出，水煮蛋至少是「固體」，能停留在胃裡較久，先吃蛋再喝咖啡會比空腹喝拿鐵來得好，關鍵就是「要先吃固態東西，不要空腹最好」。