全力衝電 !Mercedes-AMG 純電性能休旅推出 Hyper Edition

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 新增 Night Series 套件，1,253 萬晉升極致奢華。 圖／台灣賓士 提供

台灣賓士Mercedes-Benz高性能純電休旅 EQE 43 4MATIC SUV 推出全新Hyper Edition 車型， 將 HYPERSCREEN 超寬幅螢幕、AMG Nappa 真皮/MICROCUT高性能平底跑車方向盤與 AMG 高性能紅色煞車卡鉗等列為標準配備，豪華科技與卓越性能完美融合。再來 EQS 450+ 在其原有的豪華旗艦基礎上，增加了多項標準配備和運動化外觀設定。最後，象徵極致豪華的Mercedes-Maybach GLS 600，則推出 Night Series 版本，為車輛增添更個性化的設計元素，在其尊貴華美外觀的基礎上，注入黑夜般的神秘氛圍。

Mercedes-Benz 純電車款奢華與動感再進階

Mercedes-Benz 純電車款全面採用充電孔電動外蓋設計，只需透過MBUX 系統按下按鈕，便可輕鬆開啟充電孔外蓋，充電過程更加流暢。高性能豪華子品牌 Mercedes-AMG 則針對純電性能休旅 EQE 43 4MATIC SUV 推出全新 Hyper Edition，將價值近60萬元頂級配備列為標準配備，包含從駕駛座延伸至副駕駛座寬達 141 公分的HYPERSCREEN 超寬幅螢幕，提升座艙數位氛圍與娛樂，並搭配AMG Nappa 真皮/MICROCUT高性能平底跑車方向盤、AMG 高性能紅色煞車卡鉗，強化操控手感及熱血造型設計。此外，全新 EQE 43 4MATIC SUV Hyper Edition 配備聲學舒適套件，透過防紅外線隔熱隔音玻璃有效阻擋風切噪音，保持座艙的靜謐性，同時搭配AMG SOUND EXPERIENCE 專屬音效，營造性能豪華的熱血氛圍。

EQS 450+ 新增標配 AMG Line 外觀套件，在豪華基礎下加添運動元素，並升級 20 吋規格輪圈與多項豪華配備。 圖／台灣賓士 提供

繼 Mercedes-Maybach S 580 Night Series，台灣賓士再度以 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 千萬等級的層峰休旅車款推出「Night Series」版本，彰顯格局之上、自成一格的獨特魅力。透過大量黑化鍍鉻與玫瑰金元素的設計語彙，刻劃 Mercedes-Maybach 的極致豪華，如多光束 LED 頭燈組改採玫瑰金底座，並以 MAYBACH 徽飾點綴。暗色鍍鉻 MAYBACH 專屬水箱護罩，配上黑色三芒星立標，及由無數 MAYBACH 徽飾堆疊的專屬輪圈，吐露非凡王者氣息。高貴氣質不乏亮眼塗裝與細節妝點，此次新增了 MAYBACH 經典的專屬雙色車漆，包含科技銀/鐵黑、鐵黑/沙漠金兩種專屬塗裝，配以黑化工藝處理的前保桿飾條、後視鏡蓋、門把手、鋁質窗框和車頂架等細節。而進出車艙，則有鑲以 MAYBACH 徽飾的黑色電動升降車側踏板，讓踏出的每一步都散發出高貴優雅的氣息。

至臻豪華反映在精緻的細節裏，Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Night Series 的內裝設計亦是如此，車室空間綴以 MANUFAKTUR 魚骨紋內裝棕色木飾板及含 Night Series 字樣的門檻飾板。柔滑的菱格紋 NAPPA 皮質座椅令人沈浸，同時保留 Mercedes-Maybach 尊貴的設計風格。黑色高光澤鑰匙更添上 Dark Shadow 的裝飾。透過細節層層堆疊，Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Night Series 在黑夜中依舊綻放著耀眼光芒。