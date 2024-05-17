嗆黃國昌狂噴口水…綠委動手推臉掀議 專家憂口腔這「草綠色」菌恐傳染

立院今爆發全武行，立委黃國昌不滿簽到被插隊，朝立委郭國文咆哮，郭國文一邊喊著「你在大聲什麼！口水不要一直噴」，疑難忍黃國昌咆哮的口水，一度用手將黃國昌的臉推開，雙方爭執再起。近期國內社區仍處於多種病毒流行期，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬憂心，疫情恐因此傳播速率增加，且口腔內的細菌會透過近距離飛沫傳染，若因飛沫事件出現身體不適現象，應盡速就醫並多加休息。

國內仍處於新冠肺炎、流感等多種病毒流行期，黃高彬表示，近期的疫情都可以透過「飛沫傳播」，目前公共場所都已經不需要強制佩戴口罩，加上天氣轉熱，主動佩戴口罩的人數變少，也可能因為自我防護降低，增加染疫機率。

立法院內的近距離衝突，包含貼耳咆哮等，黃高彬說，咆哮過程中，恐將口腔中潛伏的病毒傳播給他人，如草綠色鏈球菌，或是牙縫中的厭氧菌等。

草綠色鏈球菌是造成心內膜炎的主要病原菌，還可能造成腦膜炎、肺炎、中耳炎、鼻竇炎、壞死性筋膜炎等，該病菌主要分布於口腔、呼吸道，腸胃道、女性生殖道等部位，人體的免疫力正常運作時，不會受到草綠色鏈球菌影響，一旦免疫力變弱，就可能侵犯人體。

黃高彬建議，若要避免近期染疫，仍建議佩戴口罩，若要避免口腔內的草綠色鏈球菌，可透過擤鼻涕，將病菌帶離人體，或是使用含有酒精的漱口水，有助消毒滅菌。

疾管署日前宣布自5月19日起，口罩令全面解禁，並公布「防範呼吸道傳染病，民眾進入醫療照護機構佩戴口罩須知」包含有疑似感染呼吸道傳染病，如流感、新冠肺炎，或出現發燒、呼吸道症狀，如流鼻水、咳嗽或打噴嚏時，非必要請避免進入醫療照護機構。如必要進入醫療照護機構，民眾在有症狀期間及症狀緩解後5天內，應佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。