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新竹國際動漫節5/25登場 設七龍珠紀念展區

中央社／ 新竹市17日電

新竹市國際動漫節將於5月25日、26日在市立體育館登場，竹市府今天說，聚集美國、日本等動漫藝術家參展，也設置七龍珠紀念展區與Cosplay大賽等，邀請民眾參加。

新竹市政府今天為國際動漫節舉辦宣傳記者會，市長高虹安變裝為動漫角色「芙莉蓮」，副市長邱臣遠則是「欣梅爾」，高虹安致詞說，為喚起青年世代共鳴也重視動漫產業，市府以新型態動漫形式呈現城市特色。

高虹安表示，這次為期2天的動漫節活動豐富，包含有Cosplay大賽、以及動漫音樂秀，市府還於孔廟廣場舉辦「漫人市集」，現場將有70家品牌攤位，包括手工藝品、文創商品和創意美食等，為動漫節增添更多魅力。

高虹安說，此次動漫節市府也邀集台灣及跨國動漫藝術家參展交流，並串聯國立清華大學、新竹女中、世界高中及光復中學等學校參展，展示學生的創作，讓學生有更多展現自我的舞台

新竹市政府提供新聞資料指出，2024新竹國際動漫節以國際展覽、祭典舞台、漫人市集為主軸，打造動漫盛典，現場策劃展區展有新竹漫畫家作品、以及七龍珠紀念展區等，帶領民眾深入了解動漫。

新竹 舞台 高虹安

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