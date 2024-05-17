房思琪的初戀樂園英文版 美國4城接力巡迴發表

已故台灣作家林奕含作品「房思琪的初戀樂園」，英文版5月21日將於美國正式上市，文化部駐紐約台北文化中心特別在紐約、芝加哥、聖路易、波士頓4大城市舉辦講座。

文化部發布新聞稿指出，「房思琪的初戀樂園」英文版由美國出版社HarperVia發行，書封宣傳主打「對台灣#MeToo運動最具影響力的作品」，上市當天將在紐約Yu & Me Books書店舉行新書發表會，由台灣譯者湯絜蘭（Jenna Tang）與英文版編輯艾莉莎．法蘭克（Alexa Frank）對談。

美國亞馬遜網路書店已上架「房思琪的初戀樂園」，並開放訂購，推介此書為台灣近10年最重要的著作之一，講述一則令人不安的故事、揮之不去的創傷，以及事件背後龐大的權力結構，介紹內容更稱本書「引發全球讀者共鳴，也迫使我們面對殘酷真相，理解女性的脆弱和力量，並同時直視這些利用女性的加害者」。

新聞稿指出，「房思琪的初戀樂園」2017年於台灣出版後，除在國內受到極大矚目，更引起華人社會廣大共鳴。書中圍繞性、權力、升學主義等議題，描繪性暴力受害者的心理狀態，以細膩筆觸提出尖銳的質問。書籍在華語世界持續暢銷，也陸續售出英、韓、日、泰、俄及波蘭語等多語版權。

配合新書出版，駐紐約台北文化中心特別在美國4大城市舉辦6場講座，地點包含獨立書店Yu & MeBooks、Seminary Co-op、Left Bank Books、BrooklineBooksmith，紐約皇后區公共圖書館法拉盛分館及紐約亞裔美國作家工作坊（AAWW）等地。