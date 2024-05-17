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民眾別上當！退健保費郵件恐是詐騙 衛福部：直接刪掉別打開

中央社／ 台北17日電
衛福部健保署提醒，催繳及退還保費皆以正式公文通知，不會透過電子郵件、電話語音、簡訊及LINE等方式，有不肖人士冒用官方名義寄送詐騙信函，千萬別上當打開，以免受害。本報資料照片
衛福部健保署提醒，催繳及退還保費皆以正式公文通知，不會透過電子郵件、電話語音、簡訊及LINE等方式，有不肖人士冒用官方名義寄送詐騙信函，千萬別上當打開，以免受害。本報資料照片

衛福部健保署今天提醒，催繳及退還保費皆以正式公文通知，不會透過電子郵件、電話語音、簡訊及LINE等方式，有不肖人士冒用官方名義寄送詐騙信函，千萬別上當打開，以免受害。

衛生福利部中央健康保險署透過新聞稿指出，近日接獲民眾反映不明人士冒用健保署名義寄信，郵件主旨標註「扣款錯誤通知：退款程序」。

健保署表示，催繳及退還保費，健保署皆以正式蓋有印信的公文通知，不會以電子郵件、電話語音、簡訊及LINE等其他方式通知。

健保署提醒，民眾若接到寄件者為國家健康保險行政機構，且主旨標註「扣款錯誤通知：退款程序」，切勿上當，千萬不要打開，請直接將郵件刪除。

健保署強調，詐騙郵件多會夾帶惡意釣魚網站連結，一旦好奇按下去，很可能會被詐騙集團騙取帳號、密碼或其他個資，甚至導致手機或電腦中毒。

民眾若收到帶有不明連結的惡意郵件，健保署呼籲，請不要依指示做任何動作，若不慎點擊，應儘速請專業資訊人員檢視安全性，避免個資外洩或造成金錢財物損失。

民眾如有任何疑問，可撥打健保署免付費專線（市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥02-4128-678）查證，或撥內政部警政署165反詐騙專線報案。

健保署 詐騙集團 語音

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