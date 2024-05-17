月掩星天象今晚現蹤 北台灣9縣市有望目睹「掠掩」奇景
台灣今晚8點10分至36分將出現月球遮蔽恆星的「月掩星」天象，台北天文館表示，台灣位處掩帶邊緣，但僅有掩食帶界限數公里寬的苗栗至花蓮以北等少部分地區，有機會可看到月球邊緣剛好掠過恆星的「掠掩」，民眾透過小望遠鏡能見到恆星多次重覆消失、出現的現象，這也是今年唯一亮度達4等以上者。
天文館指出，今晚被月球掩蔽的恆星「太微右垣二」，即獅子座σ，是一顆亮度約4等、肉眼可見的恆星。在掠掩中，它會在月球邊緣的山峰與低谷間多次反覆消失又出現，過程相當奇特而精彩，這也是今年掠掩天象中恆星亮度最高，較容易觀察的一次，以小望遠鏡即可觀賞。
天文館說，「月掩星」是當月球在其軌道上移動，有時會遮掩位在遠方的星體，使星光在地面上形成陰影，它並非罕見天象，只有特定地點於特定時間才能看到，而且被掩蔽的恆星多為暗星、不易觀察。「掠掩」更是難得，以今年而言，台灣能見且發生在夜間、恆星亮度5等以上的掠掩僅此一次。
天文館提到，「月掩星」還可用於精確測定星體位置、估算被掩蔽恆星的直徑等許多科學研究項目，「掠掩」更可測量月球邊緣地形，對科學研究深具意義。
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