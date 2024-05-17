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考機車駕照注意！危險感知影片6月起納筆試 線上模擬考23日先上線

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部公路局今年6月5日起將危險感知影片考題納入機車筆試，提升民眾騎乘機車的危險感知能力。本報資料照
交通部公路局今年6月5日起將危險感知影片考題納入機車筆試，提升民眾騎乘機車的危險感知能力。本報資料照

台灣去年有1886人死於機車事故，占整體交通死亡逾6成。交通部公路局今年6月5日起將危險感知影片考題納入機車筆試，提升民眾騎乘機車的危險感知能力。公路局表示，4月17日起已將109題題庫上架，共分為常見事故、交通政策、機車特性、防禦駕駛4大主題，5月23日起納入線上模擬考題。

公路局副局長張舜清表示，為讓用路人查知道路潛在風險，培養危險感知能力，6月起參考英國、澳洲方式，將危險感知影片考題納入機車筆試，筆試總數題仍維持為50題，其中40題為文字題，原10題情境圖片題，將調整為5題情境圖片題及5題危險感知影片題，每題皆為2分，及格分數仍是85分。

全台平均每年有32萬人報考機車駕照，約24萬人及格，及格率75%。公路局指出，2019年推出危險感知教育平台，採實境道路拍攝反映道路全天候真實狀況，至今已累積117支影片、累積300萬人次造訪。目前國內機車考照除筆試考題，報考前也需觀看危險感知影片並答題，若沒達標則須再看影片，最多須看完3輪影片才可報考。

張舜清指出，危險感知影片考題納入機車筆試6月上路，先前已提供老、中、青共81人試考，及格率為83%，預計5月23日起納入線上模擬考題供民眾練習，該系統提供8國語言筆試及10種語音口試。他也說，由於目前我國最需要改善違規或交通事故狀態仍以機車為主，未來看規劃再研議是否納入汽車。

交通事故 交通部 考題

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