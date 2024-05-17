我國乳牛未檢出H5N1 防檢署：國產乳品安全無虞

因應美國乳牛檢出H5N1高病原性禽流感（HPAI）事件，防檢署與疾署於本月15日啟動主要6個酪農縣市牛場採樣檢測工作，並送獸醫研究所以反轉錄聚合酶連鎖反應檢測禽流感病毒M基因，檢驗結果今日出爐，所有檢體均呈病毒核酸陰性反應，我國無乳牛H5N1疫情。

農業部動植物防疫檢疫署說明，因應美國乳牛檢出H5N1 HPAI病毒，防檢署除請產業團體加強農民宣導生物安全防範、避免在同一地點養殖多種動物，特別是與禽類混養，並定期觀察牛群健康狀況，發現疑似病例或異常死亡應立即通報。

此外，已責請地方動物防疫機關加強輔導轄內養牛場強化相關生物安全措施，採取適當措施降低候野鳥於飼養區域棲息，且餵飼小牛之牛乳，都應進行巴氏滅菌法或適當加熱處理。同時啟動彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等主要酪農縣市轄內各2場乳牛場採集鼻腔及乳汁檢體監控，經獸醫所檢驗結果，均未檢出禽流感病毒核酸。

防檢署指出，國內持續對家禽場及野鳥進行監測，依國際基因庫比對近期美國乳牛H5N1禽流感病毒之核酸序列，與台灣禽鳥檢出之H5N1禽流感病毒為不同病毒群，且主要候鳥遷徙路徑與台灣不同。

防檢署表示，國內自2023年起共蒐集624件哺乳動物檢體，經檢驗亦未檢出禽流感病毒核酸，國內乳牛場乳牛並未發現感染H5N1 HPAI情事，且市售鮮乳均有殺菌製程，並依國際通用之加熱方式處理，安全無虞，民眾可安心購買。