最後一次直播報氣象 彭啟明憂今年梅雨少…點名兩單位壓力很大

氣象達人、準環境部長彭啟明520入閣，彭啟明2015年開始在Yahoo TV主持網路節目《彭博士觀風向》，他指出，已在Yahoo TV報氣象氣8年，今天最後一天在Yahoo TV報象氣。

典型梅雨鋒面來不來？彭啟明指出，最新資料顯示，下旬西南季風進入南海鋒面建立，但高壓勢力較強，位置略偏北，下雨恐不如預期。

彭啟明表示，5月下旬到6月初梅雨鋒面在偏台灣北邊開始建立，可能就跳過台灣了。6月初高壓勢力過來，鋒面持續偏北，6月中下旬高壓勢力再增強，可能梅雨就結束了，夏天就報到了。壓力很大兩單位包括電力公司及水利署電力及水資源調度。

彭啟明指出，最近天氣改吹東風、回溫轉熱，典型初夏天氣。周末高溫上看30-35度，悶熱、陽光強，山區逐步有午後雷陣雨，下周一有鋒面建立，下周二、三、四鋒面通過，不是很像典型梅雨鋒面，還要再觀察。但下周一天氣轉趨不穩定，周二到周四雨量最多。

彭啟明表示，今年預期6到8月太平洋高壓顯著增強，6到8月可能比往年要熱，且6月就要熱起來了，如果冷氣很耗電，建議民眾該汰換可以換一換，可以預做準備了。未來幾個月降雨預測偏少，仍要看颱風發展。

彭啟明也說，下半年可能發展成反聖嬰，一整年全球海溫都是最高溫，地球變化當中，未來工作要幫台灣減碳，善盡責任。