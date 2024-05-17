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大埔鐵板燒4加盟店飲料「腸桿菌科」超標 這家業者罰最多

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
飲料示意圖。情境示意圖。圖／Ingimage
飲料示意圖。情境示意圖。圖／Ingimage

鐵板燒是國民美食之一，衛福部食藥署最近稽查213家業者，發現有3.1％不合格，連鎖品牌「大埔鐵板燒」共4間加盟店違規，均為飲料腸桿菌科數值超標，挨罰14萬元；新北「緣味鐵板燒」的紅茶同樣為飲料腸桿菌科超標，且複驗仍超標6.5萬倍，腸胃不好的民眾，可能出現相關症狀。

食藥署今天公布「113年鐵板燒暨排餐餐飲業者稽查專案執行成果」，副署長林金富說，本次總計查核213家業者，並抽驗食材或成品計327件，整體抽驗合格率為96.9%。

林金富說，知名連鎖品牌「大埔鐵板燒」的4間加盟店，飲料腸桿菌科數值超標；台東的「久富小吃店」和南投的「大埔小吃部」，都因為紅茶腸桿菌科數值超標，被開罰3萬元；台南「津荷軫小吃店」，同樣是紅茶腸桿菌科數值超標，被開罰5萬元；桃園「禾昱小吃店」的仙草甘茶，同樣是腸桿菌科超標，被開罰3萬元。

新北「緣味鐵板燒」的紅茶同樣為飲料腸桿菌科超標，林金富說，腸桿菌科在冷凍食品及冰類之限量為10 CFU每公克，而業者經複驗，數值仍高達65萬CFU每公、超標6.5萬倍，腸胃不好的民眾，可能出現相關症狀，開罰業者3萬元。

台北市葫蘆小郭鐵板燒和新北歡樂牛排淡水店，則因將大比目魚標示為鱈魚，各被開罰4萬元，林金富表示，鱈形目的魚種材能標示為鱈魚，如果使用俗稱智利海鱸的圓鱈（鱸形目），或俗稱大比目魚的扁鱈（鰈形目），因未依規定標示清楚而使消費者誤解為「鱈魚」，將違反食安法第28條規定，可依同法第45條處4萬元至400萬元罰鍰。

至於單一業者被裁罰最高的案例，則是高雄「南天紅鐵板燒」，林金富指出，因為業者技術士持證比率未達50％，遭罰3萬元、存放效期只到去年12月29日的「白土司」，遭罰6萬元，總計遭開罰9萬元。

食藥署表示，本專案查核食品業者登錄、GHP等缺失事項經所轄衛生局限期改正後均複查合格；查獲1家未投保產品責任險、2家技術士持證比不符規定及2家逾有效日期食品原料；查核直接供應飲食場所標示（含鱈魚品名標示、豬肉原料原產地）及餐飲業者使用之食品用洗潔劑標示等計9件不符規定；同時抽驗現場供應飲品、食用冰塊、雞蛋等相關食品，其中9件現場供應飲品未符合「食品中微生物衛生標準」及1件雞蛋動物用藥殘留不符規定，違規業者已依違反食品安全衛生管理法規定，由地方政府衛生局處裁罰。

高雄南天紅鐵板燒因為業者技術士持證比例未達50％、存放過期白土司，遭開罰9萬元。圖／食藥署提供
高雄南天紅鐵板燒因為業者技術士持證比例未達50％、存放過期白土司，遭開罰9萬元。圖／食藥署提供
餐飲業者如將圓鱈或扁鱈標示為「鱈魚」，將違反食安法處4萬元至400萬元罰鍰。圖／食藥署提供
餐飲業者如將圓鱈或扁鱈標示為「鱈魚」，將違反食安法處4萬元至400萬元罰鍰。圖／食藥署提供
連鎖品牌「大埔鐵板燒」的4間加盟店，飲料腸桿菌科數值超標。圖／食藥署提供
連鎖品牌「大埔鐵板燒」的4間加盟店，飲料腸桿菌科數值超標。圖／食藥署提供
連鎖品牌「大埔鐵板燒」的4間加盟店，飲料腸桿菌科數值超標。圖／食藥署提供
連鎖品牌「大埔鐵板燒」的4間加盟店，飲料腸桿菌科數值超標。圖／食藥署提供

冷凍食品 衛福部 超標 食安 食藥署

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