大埔鐵板燒4加盟店飲料「腸桿菌科」超標 這家業者罰最多

鐵板燒是國民美食之一，衛福部食藥署最近稽查213家業者，發現有3.1％不合格，連鎖品牌「大埔鐵板燒」共4間加盟店違規，均為飲料腸桿菌科數值超標，挨罰14萬元；新北「緣味鐵板燒」的紅茶同樣為飲料腸桿菌科超標，且複驗仍超標6.5萬倍，腸胃不好的民眾，可能出現相關症狀。

食藥署今天公布「113年鐵板燒暨排餐餐飲業者稽查專案執行成果」，副署長林金富說，本次總計查核213家業者，並抽驗食材或成品計327件，整體抽驗合格率為96.9%。

林金富說，知名連鎖品牌「大埔鐵板燒」的4間加盟店，飲料腸桿菌科數值超標；台東的「久富小吃店」和南投的「大埔小吃部」，都因為紅茶腸桿菌科數值超標，被開罰3萬元；台南「津荷軫小吃店」，同樣是紅茶腸桿菌科數值超標，被開罰5萬元；桃園「禾昱小吃店」的仙草甘茶，同樣是腸桿菌科超標，被開罰3萬元。

新北「緣味鐵板燒」的紅茶同樣為飲料腸桿菌科超標，林金富說，腸桿菌科在冷凍食品及冰類之限量為10 CFU每公克，而業者經複驗，數值仍高達65萬CFU每公、超標6.5萬倍，腸胃不好的民眾，可能出現相關症狀，開罰業者3萬元。

台北市葫蘆小郭鐵板燒和新北歡樂牛排淡水店，則因將大比目魚標示為鱈魚，各被開罰4萬元，林金富表示，鱈形目的魚種材能標示為鱈魚，如果使用俗稱智利海鱸的圓鱈（鱸形目），或俗稱大比目魚的扁鱈（鰈形目），因未依規定標示清楚而使消費者誤解為「鱈魚」，將違反食安法第28條規定，可依同法第45條處4萬元至400萬元罰鍰。

至於單一業者被裁罰最高的案例，則是高雄「南天紅鐵板燒」，林金富指出，因為業者技術士持證比率未達50％，遭罰3萬元、存放效期只到去年12月29日的「白土司」，遭罰6萬元，總計遭開罰9萬元。