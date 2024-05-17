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「國民女婿」羅一鈞獻唱HIV公益歌 歌聲將飄揚日內瓦

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
公衛學生聯合會發起《一樣》HIV公益歌曲計畫，數間大專院校公衛學生一齊合唱。記者李青縈／攝影
公衛學生聯合會發起《一樣》HIV公益歌曲計畫，數間大專院校公衛學生一齊合唱。記者李青縈／攝影

公衛學生聯合會發起《一樣》HIV公益歌曲計畫，除了期待提升外界對HIV／AIDS的認識，消除對感染者的歧視外，也將在串流平台、台北捷運站線上線下播放，更要透過世衛青年團分享到WHA世界衛生大會周邊論壇會場。疾管署副署長羅一鈞表示，愛滋疫情以15至34歲年輕族群占近7成，感染主因是不安全性行為，感謝學生聯合會號召年輕族群響應，自己也樂意一起至日內瓦發聲。

此次公益歌曲發布會，由公衛相關科系學生百人一起製作。臺灣公衛學生聯合會的理事長沈楷博表示，歌曲會在音樂串流平台上架，也包括捷運電視牆、KTV播放。5月底將搭配WHA世界衛生大會，把公益歌曲帶到周邊論壇「全球衛生外交高峰會」會場，展現公衛醫藥學生們的行動力和社會承諾。

《一樣》歌曲製作的參與者當中，大多數學生都是首次參與這樣的音樂創作。HIV公益歌曲計畫總召、台灣公衛學生聯合會副理事長謝佳珩表示，這是國內首次串聯全國醫藥衛生學生共同創作，希望帶給給HIV感染者們溫暖與勇氣，亦提升全民對HIV的認識並降低污名化。

擎天娛樂製作人劉亦璿與林正分享了參與HIV公益歌曲《一樣》的製作經歷。劉亦璿說，參與這計劃從作詞到錄製，他們與學生們共同細緻地打磨每句歌詞，致力於用音樂連結需要關懷的人。

林正與學生們在作曲過程中有許多激烈討論，儘管創作觀念各異，團隊透過溝通和妥協找到共鳴。他們回憶起音樂生涯始於畢業經典歌曲《風箏》，此次一同參與製作公益歌曲《一樣》的意義非凡，期待這首歌能促進公眾對HIV的理解及更溫柔的對待。

公衛學生聯合會發起《一樣》HIV公益歌曲計畫，疾管署副署長羅一鈞等人一起加入大合唱。記者李青縈／攝影
公衛學生聯合會發起《一樣》HIV公益歌曲計畫，疾管署副署長羅一鈞等人一起加入大合唱。記者李青縈／攝影

WHA 公益 公衛 愛滋 日內瓦 羅一鈞

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