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錢南章樂作「馬蘭姑娘」 國樂版中山堂再現

中央社／ 台北17日電

國家文藝獎得主作曲家錢南章創作的「馬蘭姑娘」問世將滿30年，至今仍受樂界喜愛，台北市國樂團邀前團長鄭立彬擔任指揮，以國樂版在中山堂演出，展現國樂與合唱的精采交響。

鄭立彬表示，這次是他暌違3年再度與北市國合作，特別將知名作曲家的代表作規劃在同1場音樂會呈現，期待呈現當年的「台北之聲」。

根據北市國今天發布的新聞資料，這首樂曲以台灣原住民歌樂為題材，全曲壯闊浪漫，樂團也邀請男中音陳翰威、女高音梁又中、男高音宮天平與TCO合唱團攜手合作，重現「馬蘭姑娘」的活潑與壯闊。

「馬蘭姑娘」問世至今將滿30年，最成功之處在於錢南章保留了原住民歌謠的原生之美，也讓管弦樂豐厚了歌謠的旋律，透過管弦樂與合唱團的演出，做出極多層次的精采變化。

除了錢南章的「馬蘭姑娘」之外，其他曲目還包括蘇文慶的「雲湧阿里山」、關迺忠的「山地印象」，小提琴獨奏部分由小提琴家魏靖儀擔綱。台北市立國樂團「山地印象」音樂會將於5月19日舉行，地點在台北市中山堂。

北市 國樂

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