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中研院響應博物館日 尋找彩蛋邀挖寶

中央社／ 台北17日電

響應518國際博物館日，中央研究院數位文化中心邀請院內外47個研究機構及文化單位，集結64檔精彩展覽，設計「尋找彩蛋」線上活動，將展覽內容埋藏於彩蛋，邀請民眾參與。

中研院今天發布新聞稿指出，中研院數位文化中心連續5年響應國際博物館日，今年則是與中華民國博物館學會聯手邀請院內外47個研究機構及文化單位，集結64檔精彩展覽，設計「尋找彩蛋」線上活動。

中研院院長廖俊智表示，藉由開放博物館的機制，中研院持續開放典藏資源，並再匯集科學與人文的研究新知，64檔精彩展覽中，中研院再推出11檔科普展覽，內容包含觀望宇宙天文，下窮深海魚類生態，以及台灣在地的豐富民俗、原住民族等主題，邀請大家來線上挖寶。

中研院表示，11檔科普展覽中，天文及天文物理研究所策劃「白晝的星星：天文所30周年大事紀」，藉時間軸一窺草擬於1991年的天文十年規畫，與天文所各階段重要紀事，也能見證天文學家如何透過國際交流與合作，刷新科研和儀器開發重大挑戰，持續觀測宇宙星空的演進過程。

生物多樣性研究中心則透過「那些年我們在路邊看過的鳥巢」線上展中，從鳥巢的樣式觀察，引導觀眾走入鳥巢與鳥類的演化史，另策劃「以古鑑今：由深海化石一探氣候變遷如何影響魚類多樣性」展，從大洋鑽探計畫（Ocean Drilling Program，ODP）的研究成果重建過去46萬年來5次冰期與間冰期的深海魚類組成，介紹氣候變遷如何影響魚類多樣性與群集變化等。

中研院表示，2024年國際博物館日的主題是「博物館致力於教育和研究」，強調博物館作為促進學習、發現和理解不同文化的教育機構的重要性。

中研院數位文化中心召集人陳熙遠說，中研院的開放博物館正希望能為典藏機構提供1個庫存藏品、知識轉譯與資源共享的線上場域。

中研院表示，秉持開放共享的精神，除了展陳中研院的科學發現外，數位文化中心也會同中華民國博物館學會，邀請各地博物館、美術館與典藏機構，於線上推出包含藝術文化、考古、人類學、民族學、歷史、軍事、自然科學等53檔別開生面的多元主題特展。

博物館 魚類

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