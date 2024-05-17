去年消費申訴創10年新高 線上遊戲連3年奪冠！外送爭議第2名

去年民間消費規模突破新台幣11兆元大關，改寫歷史新高，但隨之消費申訴也跟著變多，去年行政院消保處受理申訴及調解案件逾7.8萬，創近10年新高。行政院消保處今公布2023年前五大消費申訴案件，冠軍是蟬聯三年的線上遊戲。值得注意的是，運輸類在2020年之後居上，去年高居第二名，消保處官員說，主要是外送平台消費爭議變多了。

2023年國內民間消費成長率概估8.41%，創下近30年最大增幅，且全年民間消費規模突破新台幣11兆元大關，改寫歷史新高，隨著消費規模的成長，去年度全國受理申訴及調解案件計7萬8682件，較2022年受理件數增加8056件，更創近10年新高。

消保處統計，去年度第一次申訴案件為6萬2848件，占全國申訴及調解案件近8成。排名前5名的申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」及「補習班」，總共2萬111件，約占第一次申訴案件32％。

消保處簡任消保官梁明圳說，新冠疫情爆發前，每年消費申訴案件約5萬多件，但2020年疫情爆發後，申訴案件年年都7萬多，主要是疫情改變民眾的消費型態，網購、玩線上遊戲、點外送平台的人都變多了。

梁明圳說，「線上遊戲」已連續3年排名第一，去年申訴案件更比前年暴增6成之多，主要是去年發生一起知名線上遊戲公司伺服器斷線的事件，才讓消費爭議案件量暴增。

梁明圳說，因外送平台、觀光旅遊的消費爭議都歸納在運輸類，在2020年之前，運輸類未出現在前五名排行榜，2020年一度躍升至第一名，2021年也是第二名，主要是疫情爆發後，點外送的人變多了，外送平台消費爭議跟著層出不窮，前兩年疫後報復性旅遊也衍生了很多消費糾紛。

至於從第4名攀升至第3名的「食品」，梁明圳說，因去年發生不少業者違法販售過期食品及食品衛生等事由，包括好市多A肝莓果案、桃園法國麵包及高雄冰店遭檢出沙門氏桿菌。「補習班」則因有業者無預警倒閉，自2018年後首次擠入第5名。

消保處提醒，參與線上遊戲應了解業者頒布的遊戲管理規則及活動中獎機率，避免違規使用外掛程式，並優先選擇國內註冊之公司發行或代理的線上遊戲。 訂購機票時，除確認機票中英文姓名是否與護照一致外，應了解各家航空公司對於退、改票、行李託運等相關規定，另外如有貴重物品，建議置於手提行李就近保管。

使用外送平台送餐服務，消保處建議，應多了解各家業者點餐流程、扣款方式及送餐通聯流程，網頁點選餐點項目後，留存扣款相關畫面，發生消費糾紛時，立即留存雙方聯繫資料，以保全證據。收餐後應從速檢查，如有不符應儘速通知平台，以維護自身權益。購買食品時，則應儘量選購包裝完整的食品，外包裝並應有明顯標示有效日期等其他經中央主管機關公告之事項；另應保留購買憑證，如發現食品有異味或異物，一併留存剩餘食品，供檢驗或證明之用。