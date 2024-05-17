陳時中自曝做「這件事後」野心就變大

衛福部前部長陳時中菸齡逾50年，不過他分享，自己參加董氏基金會「戒菸就贏」比賽後，已2年不抽菸，雖然當初是基於「不想輸」的心態參加，也總是告訴自己「今天就戒、明天再抽」，這樣每天都是今天，他笑說，發現戒菸後肺活量變好，唱歌比較能唱高音了，且身體變好「野心就變大」，除健康飲食，也開始重訓。

董氏基金會今天舉辦「公益的力量-董氏基金會40周年論壇」，行政院長陳建仁錄製影片，細數與董氏共同並肩作戰的點滴，例如1997年催生「菸害防制法」；2011年共同籌組「台灣拒菸聯盟」，一起到立法院，向立委闡述符合 WHO「菸草控制框架公約」精神並積極修法的必要；2016年一起宣傳「戒菸就贏比賽」。

除了積極推廣菸害防制，陳建仁說，董氏在食品營養方面，長期關注學校午餐及校園食品，督促落實餐點衛生及營養品質；心理衛生方面，除積極宣導憂鬱症的防治，更注意到數位科技及3C電子產品對青少年的情緒與心理健康的影響。

參與「戒菸就贏」比賽的陳時中今天也上台分享，自己是抱持「不想輸」的心態參加，不過從不苛求自己一戒就成功，並自我喊話「今天就戒、明天再說」，以前一天抽1至2包，覺得「隨時一菸在手沒煩惱，其實越來越不好」，不過下定決心，忍過今天，戒菸就贏。

陳時中笑說，現在發現自己唱高音狀況變好，因為肺活量比較好，也比較不容易喘，「身體變好野心就變大」，現在也會做重量訓練、健康飲食，高高興性地維持身體健康。

陳時中將出任行政院政務委員，他說，未來的4年是台灣關鍵的4年，對準行政院長卓榮泰、準總統賴清德的領導，都有充分信心，會秉持過去擔任政務官的經驗，盡最大能力做好部會之間的協調，「把我們的任務做好」。

董氏基金會終身義工吳伯雄表示，當年在台北市長任內，因為1張和市議員吸菸的照片，被基金會創辦人嚴道盯上，寫了一封文情並茂的信勸他戒菸，從此就與董氏結下不解之緣，戒菸後追隨孫越和陳淑麗等人的腳步，也加入董氏終身義工的行列，曾任公賣局局長的伯公還自嘲這是對他以前賣菸的懲罰。

衛福部國健署指出，菸草每年使800多萬人失去生命，其中有700多萬人是直接使用菸草，有大約120萬人屬於接觸二手煙霧的非吸菸者，但菸草業者持續推出新穎的包裝設計、添加調味或特殊風味之菸草，並以所謂「新型」、「可作為紙菸替代品」、「減少二手菸、減少異味」的行銷話術推銷產品，甚至這些商品的目標族群已鎖定在年輕世代。