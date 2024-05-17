勞工不要做功德！勞團呼籲賴政府：修勞基法 提高加班費率

台灣長期低薪，勞工只能靠拚命加班賺收入。賴政府520就任前夕，工鬥團體今召開記者會要求新執政團體提高40年來從未調整過的勞基法加班費率，從現行的加給3分之1、3分2，提高至加給2分之1、1倍，而目前加班只能1比1換補休，也應該拉齊比照加班費率，才能改善經濟成長下，勞工仍然低薪、過勞的問題。

桃產總秘書林莊周指出，據主計總處統計，台灣平均每人GDP從2000年到2022年，成長率高達119.5%，但這22年間，台灣勞工的實質總薪資，成長率只有9.8%，連10%都不到，代表這個多年來，勞工根本分到利潤，經濟一直往前走，代價卻是台灣勞工低薪、過勞，勞基法真的該修了。

他指出，勞基法上路至今40年，勞基法第24條加班費率卻從未調整，一直以來都是加班前2個小時，按平日每小時工資額加給3分之1以上（平日每小時工資x1.34x加班時數），再延長工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額加給3分之2以上（（加班費=平日每小時工資額x1.67x加班時數）。

宜蘭縣產業總工會的副理事長許建東說，這幾年台灣經濟成長有目共睹，有加班就代表有額外的工作或訂單，能增加公司營收，在台灣經濟成長又缺工的當下，更應該提高台灣勞工的加班費率，除讓整體利潤分配更公平，勞工也不用工作那麼多時數，就能達到收入，呼籲新政府將加班費率提高致加給2分之1、1倍，讓加班費變成每小時工資1.5倍、或2倍x加班時數。

除提高加班費率，台灣貨運倉儲產業工會的理事長林志雄說，準總統賴清德擔任行政院長二修勞基法時，原本要將勞基法32-1補休時數改為比照加班費率，但後來民進黨團主張若用加班費率計算補休時數，會太複雜、太零碎，因此刪改成現在加班補休時數只能1比1計算。

林志雄批評，在領加班費、休補休有差距的狀況下，給錢是加給1.34或1.67，給假卻只能1比1，雖然法律明文規定不能強迫勞工補休，但在勞資關係不對等下，現實狀況就是很多勞工被雇主要求不能領加班費，只能選擇補休。工鬥認為，這明顯圖利資方的不公平條文應立即修正，否則賴總統真的會讓人覺得要來叫勞工作功德。

此外，針對勞基法第29條的事業單位年度有盈餘，應給勞工獎金或分配紅利的部分，許建東說，也希望新政府能朝更明確分配比例的方向修正，若沒有明訂，這條文根本形同具文，只有象徵意義，在實務上無法幫助勞工爭取到更合理的盈餘分配。

台灣鐵路產業工會的秘書長朱智宇表示，勞基法有非常多法條應該檢討、與時俱進，歷經兩次勞基法修惡，雖砍了7天假，整體工時並沒有因為修法有任何改善，台灣還是處於過勞之島，特別是輪班、輪休人員，因此希望所有勞工能加班費率能提高，在補休時數上也能比照加班費率計算，修善勞基法，才更能保障勞工。