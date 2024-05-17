民調：同婚支持度新高 6成支持女女配偶人工生殖
同婚合法化將滿5週年，民間團體今天公布最新民調，大眾對於同婚的支持度56.5%創下新高，而對於同性配偶進行人工生殖法的接受度，女女配偶支持度也突破6成。
彩虹平權大平台從2020年起每年進行同志相關的社會態度調查，今天召開記者會公布最新民調結果。
彩虹平權大平台政治倡議主任翁鈺清指出，根據民調結果，民眾對同婚相關政策，包含同性婚姻、跨國同婚、共同收養等支持度都為歷史新高，其中對同性婚姻支持度從2020年的41%升至56%，上升15個百分點。
翁鈺清表示，政府去年陸續開放跨國同婚、共同收養等政策，這顯示相關政策的推動可以帶動民意支持度提升。
另外，針對人工生殖法的支持度，翁鈺清說，數據顯示，不論是男男配偶或是女女配偶的民意支持度也提高，其中分別詢問接受度，接受女女配偶人工生殖的支持度上升6個百分點、突破6成，而支持男男配偶代孕的雖然沒有突破5成，但也上升5個百分點，顯見社會代孕討論越來越開放。
在社會接受度部分，有超過6成民眾若面對自己的小孩是同志時表現正面態度，也有6成6民眾對民意代表是同志表示贊成。
數據也顯示，對於男男配偶或女女配偶在路上接吻的接受度，近3年男男配偶都維持在49%至50%、女女配偶則是維持在58%至60%。
翁鈺清說，接受度近3年都持平，顯示政府應該促進更多社會理解、儘速推動反歧視法。
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