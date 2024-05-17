淋巴癌復發男童睪丸腫大5倍 長庚CAR-T治療助男童「保蛋」

兒癌基金會統計，台灣兒童癌症患者約3分之1為白血病，每年有140至150人罹病。長庚醫院近期收治2位急性淋巴性白血病復發患者，2人均出線睪丸腫大等骨髓外復發跡象，其中1人睪丸腫大至一般人5倍。家屬憂心放射、手術治療影響生育，在與醫療團隊討論後，自費800餘萬接受CAR-T細胞治療。

林口長庚醫院兒童內科部副部長陳世翔表示，第一位個案是13歲男童，化療結束不到半年即發現睪丸腫大至同齡兒童的5倍，經住院檢查確診骨髓外白血病復發，有微量殘存疾病（MRD），傳統治療方法必須接受睪丸放射治療，或切除睪丸；另一位4歲男童，同樣發病不到一年，化療結束後9個月，出現右側睪丸腫大，確診為骨髓外復發的急性淋巴性白血病。

衛福部健保署去年將急性淋巴性白血病CAR-T細胞治療納入給付，但僅限難治型、移植後復發、第二次復發的患者，年齡低於25歲，經2線標準治療無效，或醫師判斷無法進行骨髓移植，且預期壽命3個月以上才能使用。陳世翔表示，這2位患者均不符合健保給付資格，但與家屬討論後，仍決定讓病人自費接受CAR-T治療，分別在一月初、二月底接受治療，目前規律回診，病情控制良好，睪丸體積明顯縮小。

林口長庚醫院兒童血液科主任張從彥指出，CAR-T被稱為「活著的藥物」，其原理是抽取病人的免疫T細胞，在實驗室通過基因工程加以強化，使其能識別並攻擊特定癌細胞，再將這些修改後的T細胞擴增輸回病患體內，以快速作戰進而消滅癌細胞。

陳世翔說，CAR-T細胞治療過程繁瑣，第一步要取得T細胞，為病人進行白血球分離術，蒐集之後需低溫冷藏，送至藥廠在瑞士的總部進行基因工程，經品管確認後再送回醫院，在病人接受淋巴清除性化療後，將細胞回輸，因藥費高昂，輸注過程中醫療團隊以生理食鹽水回沖多次，確保CAR-T細胞全數輸回病人體內。

不過，接受CAR-T治療後，病童仍有可能復發。陳世翔表示，若患者不幸癌症復發，可再接受標靶、免疫等其他療法，或使用剩餘的CAR-T細胞回輸，國外則有以不同抗原的CAR-T細胞分階段治療的方法，然因技術發展時間有限，如何處理復發問題還需要時間觀察，尚未有明確準則。