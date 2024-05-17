花蓮強震募款 已支出9.1億賑助受災戶

衛福部轄下公設財團法人賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，共募得約新台幣16.4億元，今天公布第一次公開徵信與收支內容，目前支出9.1億賑助受災戶，用於死亡賑助及預撥政府機關等。

0403花蓮震災募款專案，已於3日截止，賑災基金會今天公布首次徵信、收支內容，包含收入共為16億4412萬3220元，捐贈筆數約19萬筆，其中透過土地銀行臨櫃、線上或實體轉帳、外匯捐款金額14.2億元為最大宗。

支出為9億1353萬7000元，明細捐款使用情形包含死亡、重傷等法定賑助600萬元，以及各類賑助方案預撥政府機關9億753萬元。

賑災基金會指出，支出執行方式皆為各執行單位依照募款專案核定用款目的申請，撥款原則為收到各縣市政府及執行單位申請款項公文，原則上翌日進行撥款，其中預撥金額因賑災需求孔急，由各執行單位先行估算後予以核撥，日後再依各單位賑助名冊、項目、金額查核計算，多退少補。