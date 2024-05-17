快訊

不是蛋白！雙北年輕人買房最愛這蛋黄區、1天6間

遭黃子佼控吸毒「終於真相大白」！大S感動發聲了

NONO性侵猥褻6女遭起訴「近況曝光」靠老婆獨扛家計

花蓮強震募款 已支出9.1億賑助受災戶

中央社／ 台北17日電
0403花蓮發生強震，衛福部轄下賑災基金會啟動募款專案，共募得約新台幣16.4億元，目前支出9.1億賑助受災戶。聯合報系資料照
0403花蓮發生強震，衛福部轄下賑災基金會啟動募款專案，共募得約新台幣16.4億元，目前支出9.1億賑助受災戶。聯合報系資料照

衛福部轄下公設財團法人賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，共募得約新台幣16.4億元，今天公布第一次公開徵信與收支內容，目前支出9.1億賑助受災戶，用於死亡賑助及預撥政府機關等。

0403花蓮震災募款專案，已於3日截止，賑災基金會今天公布首次徵信、收支內容，包含收入共為16億4412萬3220元，捐贈筆數約19萬筆，其中透過土地銀行臨櫃、線上或實體轉帳、外匯捐款金額14.2億元為最大宗。

支出為9億1353萬7000元，明細捐款使用情形包含死亡、重傷等法定賑助600萬元，以及各類賑助方案預撥政府機關9億753萬元。

賑災基金會指出，支出執行方式皆為各執行單位依照募款專案核定用款目的申請，撥款原則為收到各縣市政府及執行單位申請款項公文，原則上翌日進行撥款，其中預撥金額因賑災需求孔急，由各執行單位先行估算後予以核撥，日後再依各單位賑助名冊、項目、金額查核計算，多退少補。

募款 捐款 賑災基金會

延伸閱讀

「日本第一牛郎」羅蘭捐款千萬日圓助花蓮災民！曝想報恩：台灣對我非常好

花蓮地震賑災補助4.5億元撥款 縣府：今天入帳盡速撥款

花蓮卓溪鄉長老宅 「貓頭鷹學堂」供課輔還有晚餐

日本防災專家赴花蓮交流 公私協力災害應變機制

相關新聞

蔡政府勞基法「一例一休」修惡遺毒 勞團喊話賴政府還我七天國假

準總統賴清德520就職前夕，工鬥團體今召開記者會要求新執政團隊全面修善勞基法，高喊「新政府開車，不能靠功德」。台灣勞工2...

勞工不要做功德！勞團呼籲賴政府：修勞基法 提高加班費率

台灣長期低薪，勞工只能靠拚命加班賺收入。賴政府520就任前夕，工鬥團體今召開記者會要求新執政團體提高40年來從未調整過的...

花蓮強震募款 已支出9.1億賑助受災戶

衛福部轄下公設財團法人賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，共募得約新台幣16.4億元，今天公布第一次公開徵信與收支內...

陳時中自曝做「這件事後」野心就變大

衛福部前部長陳時中菸齡逾50年，不過他分享，自己參加董氏基金會「戒菸就贏」比賽後，已2年不抽菸，雖然當初是基於「不想輸」...

產婦無預警發生羊水栓塞 醫療團隊從鬼門關前救回

35歲李姓產婦懷第二胎時，因有妊娠糖尿病且產程延遲，因此接受剖腹生產，但產後第二天下床時，突然呼吸困難且昏倒，檢查發現她...

民調：同婚支持度新高 6成支持女女配偶人工生殖

同婚合法化將滿5週年，民間團體今天公布最新民調，大眾對於同婚的支持度56.5%創下新高，而對於同性配偶進行人工生殖法的接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。