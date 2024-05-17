國民黨立委張嘉郡：服務旅外民眾 高鐵雲林站7月1日起每週增15班

國民黨立委張嘉郡今天表示，在她與國民黨立委丁學忠、許宇甄爭取下，高鐵公司拍板，從7月1日起，高鐵雲林站每週常態增班15班次，踩跳蛙式停靠方式，平日增10班、假日增5班，藉此服務更多旅外民眾。

張嘉郡今天透過新聞稿表示，高鐵副總經理鄒衡蕪上午赴立法院，向她與丁學忠、許宇甄報告高鐵公司的增班政策，在現有班次營運許可之下，每週將常態增班15班次，平日10班、假日5班，踩跳蛙式停靠方式，而非站站停方式，以期縮短通勤時間。

張嘉郡說，感謝高鐵的正面回應，希望等新車購入之後，高鐵能在專業考量上，再進行通盤檢討，替雲林站再增加更多班次，服務更多旅外民眾。

張嘉郡表示，在擔任立法院第7屆立委時，成功爭取設立雲林高鐵站，通車以來載客量不斷攀升，旅外民眾假日返鄉常常買不到車票，被迫只能轉往鄰近的嘉義站或彰化站下車；因此，她希望高鐵能增班停靠雲林站。

張嘉郡說，她與丁學忠多次在立法院總質詢、經濟與交通委員會爭取高鐵增班，獲得交通部次長胡湘麟認同，也前往雲林站會勘，終於在今天傳來好消息。