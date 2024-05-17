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夏日減肥前先做好準備！準備好各式工具 讓瘦身路更順
夏天到來，準備要開始減肥嗎？但減肥除了少吃多運動，還有許多周邊與事前準備的事情，更要注意，才能讓瘦身之路走更順。HANDS台隆手創館推出一系列夏日瘦身必備小物，快來缺少什麼吧！
減肥過程中，其實充足的睡眠非常重要，研究指出，與睡眠充足的人相比，睡眠不足的人變胖可能性高達55%，HAND推薦難入睡者，可以入手舒棉眼罩，如果因為使用3C用品難入睡者，也適合使用。
想知道自己減肥有沒有成效，一台體重機很重要，除了傳統只能量公斤體重機，HANDS推薦TANITA九合一體組成計，可以至多同時記憶5人的體脂、內臟脂肪數據，還能夠監測肌肉量。
在減肥的運動過程中，補充蛋白質是很重要的事情，且高蛋白食物可以降低食慾並增加飽足感，早上可以使用蛋蛋神氣機，能做出多種美味的雞蛋，包括溏心蛋也能做，讓吃但也吃不膩。而喝水也很重要，擁有大容量1500 c.c.的KINYO運動水瓶，只要記得一天喝兩瓶就好。
還有隨身攜帶的瘦身好物，包括日本當紅的re:success健身彈力帶，可以透過彈力帶輔助伸展運動背肌，來加強肌肉；想要雕塑局部線條，可以使用最美刮痧刀JODO，刮手臂、腹部或腰部，加強相關循環，還能消水腫。
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