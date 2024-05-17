快訊

不是蛋白！雙北年輕人買房最愛這蛋黄區、1天6間

遭黃子佼控吸毒「終於真相大白」！大S感動發聲了

NONO性侵猥褻6女遭起訴「近況曝光」靠老婆獨扛家計

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏日減肥前先做好準備！準備好各式工具 讓瘦身路更順

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
夏日減肥前先做好準備！準備好各式工具。圖／摘自pexels
夏日減肥前先做好準備！準備好各式工具。圖／摘自pexels

夏天到來，準備要開始減肥嗎？但減肥除了少吃多運動，還有許多周邊與事前準備的事情，更要注意，才能讓瘦身之路走更順。HANDS台隆手創館推出一系列夏日瘦身必備小物，快來缺少什麼吧！

減肥過程中，其實充足的睡眠非常重要，研究指出，與睡眠充足的人相比，睡眠不足的人變胖可能性高達55%，HAND推薦難入睡者，可以入手舒棉眼罩，如果因為使用3C用品難入睡者，也適合使用。

想知道自己減肥有沒有成效，一台體重機很重要，除了傳統只能量公斤體重機，HANDS推薦TANITA九合一體組成計，可以至多同時記憶5人的體脂、內臟脂肪數據，還能夠監測肌肉量。

在減肥的運動過程中，補充蛋白質是很重要的事情，且高蛋白食物可以降低食慾並增加飽足感，早上可以使用蛋蛋神氣機，能做出多種美味的雞蛋，包括溏心蛋也能做，讓吃但也吃不膩。而喝水也很重要，擁有大容量1500 c.c.的KINYO運動水瓶，只要記得一天喝兩瓶就好。

還有隨身攜帶的瘦身好物，包括日本當紅的re:success健身彈力帶，可以透過彈力帶輔助伸展運動背肌，來加強肌肉；想要雕塑局部線條，可以使用最美刮痧刀JODO，刮手臂、腹部或腰部，加強相關循環，還能消水腫。

蛋蛋神氣機／特價1,490元。圖／台隆手創館提供
蛋蛋神氣機／特價1,490元。圖／台隆手創館提供
日本re:success編織健身彈力帶／790元。圖／台隆手創館提供
日本re:success編織健身彈力帶／790元。圖／台隆手創館提供
Concern無線舒眠眼罩／特價999元。圖／台隆手創館提供
Concern無線舒眠眼罩／特價999元。圖／台隆手創館提供
TANITA 九合一體組成計BC-541／特價2,580元。圖／台隆手創館提供
TANITA 九合一體組成計BC-541／特價2,580元。圖／台隆手創館提供
Jodo！最美刮痧刀／1,390元。圖／台隆手創館提供
Jodo！最美刮痧刀／1,390元。圖／台隆手創館提供

伸展運動 減肥 睡眠

延伸閱讀

女子分享減肥10心得「靠2個」簡單改變 半年減掉24公斤

練核心不難！5個給初學者的基本練習，學會讓瘦身事半功倍

輕鬆在家鍛鍊你的身材！今夏最「繩」奇的減肥黑科技

她開始減肥飲控模式分享懶人料理 網：不知全聯有這麼多好物

相關新聞

蔡政府勞基法「一例一休」修惡遺毒 勞團喊話賴政府還我七天國假

準總統賴清德520就職前夕，工鬥團體今召開記者會要求新執政團隊全面修善勞基法，高喊「新政府開車，不能靠功德」。台灣勞工2...

勞工不要做功德！勞團呼籲賴政府：修勞基法 提高加班費率

台灣長期低薪，勞工只能靠拚命加班賺收入。賴政府520就任前夕，工鬥團體今召開記者會要求新執政團體提高40年來從未調整過的...

陳時中自曝做「這件事後」野心就變大

衛福部前部長陳時中菸齡逾50年，不過他分享，自己參加董氏基金會「戒菸就贏」比賽後，已2年不抽菸，雖然當初是基於「不想輸」...

花蓮強震募款 已支出9.1億賑助受災戶

衛福部轄下公設財團法人賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，共募得約新台幣16.4億元，今天公布第一次公開徵信與收支內...

韓國近視雷射手術低價搶市 想出國搶便宜小心醫療糾紛

近視雷射手術近年蔚為風潮，但是手術費用落在10多萬元，不少民眾開始打聽到韓國手術竟只要一半費用，甚至有社群平台、網紅的推薦文可參考，難免心動。眼科醫師提醒，費用壓低，是否反映在醫療品質？即便技術成熟的手術也存有風險，這些都可能是赴韓手術民眾忘記看到的一面。

產婦無預警發生羊水栓塞 醫療團隊從鬼門關前救回

35歲李姓產婦懷第二胎時，因有妊娠糖尿病且產程延遲，因此接受剖腹生產，但產後第二天下床時，突然呼吸困難且昏倒，檢查發現她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。