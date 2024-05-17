國際油價下跌 汽柴油下週估降2角

非石油輸出國家組織原油生產國產量預估增加，導致國際油價下跌。中油持續啟動油價平穩機制，預估20日凌晨零時起汽柴油每公升價格調降新台幣0.2元。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.2元，95無鉛汽油每公升30.7元，98無鉛汽油每公升32.7元，超級柴油每公升為26.8元。

根據中油浮動油價公式，累算至5月16日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶83.05美元，較上週83.78美元下跌0.73美元；新台幣兌美元匯率為32.315元，較上週32.4元升值0.085元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲2.3元，柴油每公升調漲3.6元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估20日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降0.2 元。