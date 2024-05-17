快訊

LINE免費貼圖5款來了！流行語「問就是買」必下載 精品款爽用到年底

NONO性侵、猥褻多女噁問「大不大？」 檢起訴痛批：品行低劣

NBA／第四節一度領先50分 灰狼痛宰金塊搶七決生死

呼吸道融合病毒RSV攻陷嬰幼兒 2大醫學會攜手衛教宣導

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣新生兒科醫學會、台灣母胎醫學會與台北市產後護理之家攜手推出「嬰幼兒健康預防安心機構」衛教宣導專案，要提升月子中心、產後護理機構提升家長對RSV的疾病認知。月子中心示意圖。本報資料照片
台灣新生兒科醫學會、台灣母胎醫學會與台北市產後護理之家攜手推出「嬰幼兒健康預防安心機構」衛教宣導專案，要提升月子中心、產後護理機構提升家長對RSV的疾病認知。月子中心示意圖。本報資料照片

呼吸道融合病毒（RSV）一度在去年讓不少兒科病房塞滿，感染RSV恐讓嬰幼兒氣喘、呼吸道受損，更是讓家長、機構頭疼的呼吸道疾病之一。台灣新生兒科醫學會、台灣母胎醫學會與台北市產後護理之家攜手推出「嬰幼兒健康預防安心機構」衛教宣導專案，要提升月子中心、產後護理機構提升家長對RSV的疾病認知。

台灣新生兒科醫學會主委江明洲指出，RSV有高度傳染性，成人及2歲以上兒童感染RSV症狀一般較輕微，但容易傳染給更小的嬰幼兒。RSV初期症狀為發燒、咳嗽及喘鳴，卻可能快速惡化，併發嚴重的細支氣管炎和肺炎。

如果延誤就醫而出現呼吸困難、缺氧等症狀，嬰兒需要立刻住院或使用呼吸器支持治療，住院率高達腸病毒的7倍。江明洲說，即便痊癒，也可能增加4倍氣喘風險，影響呼吸道功能長達10年以上，可說是1歲以下嬰兒的最大威脅。 再者，每位成人感染者可傳染給近5位嬰兒，並且有6成嬰兒會再次感染，因此嬰幼兒家長與產後護理機構業者應預防，避免RSV群聚風險。

台灣母胎醫學會理事長蕭勝文表示，產後護理機構如能具備良好的感染控制措施並強化預防衛教宣導，並與專業醫療團隊建立轉銜機制，對於產後媽咪與新生兒來說，可提供更安心安全的環境，可更放心地專注於產後康復和育嬰，也有助於促進她們恢復體力、精神健康和身體機能。

此次推出「嬰幼兒健康預防安心機構」衛教宣導專案，提供完整的家長衛教素材及醫護教育活動，盼透過各產後護理機構的影響力，引導家長建立更完善的疾病預防意識，讓家長在月子中心能放心休養、寶寶能安心成長，降低RSV的群聚感染風險。

目前RSV沒有特效藥，也鮮少國家有RSV疫苗，我國目前針對早產兒等對象有公費使用單株抗體。公費對象包含：早產兒出生時妊娠週數未滿33周、早產兒出生時妊娠週數≤35週且合併有慢性肺疾病、一歲以下患有血液動力學上顯著異常之先天性心臟病童。

RSV 嬰兒 醫學

延伸閱讀

520前夕口罩令全面解禁 疾管署提醒戴口罩6大須知

腸病毒流行 月底進入高峰

今年第二起腸病毒重症 7個月大男嬰喉嚨潰瘍又併發腦炎

祝賀母親節 賴清德：三項友善育兒政策 減輕家長負擔

相關新聞

520前夕口罩令全面解禁 疾管署提醒戴口罩6大須知

新冠疫情已過，衛福部疾管署日前宣布5月19日調整醫療機構等地的口罩配戴規定，改為「建議」配戴。疾管署發言人曾淑慧指出，療...

施工物又掉落機捷軌道 新北依建築法最高可罰9萬

桃園機場捷運昨在新北市新莊段又發生工地建材施工物掉落軌道意外，一度造成車輛延誤、250位旅客行程耽誤，未免再度發生中捷重...

呼吸道融合病毒RSV攻陷嬰幼兒 2大醫學會攜手衛教宣導

呼吸道融合病毒（RSV）一度在去年讓不少兒科病房塞滿，感染RSV恐讓嬰幼兒氣喘、呼吸道受損，更是讓家長、機構頭疼的呼吸道...

招待所揭秘／警政監涉洩密博弈集團 曾出入的豪奢招待所造價破4千萬

刑事局警政監林明佐官拜三線二星，不過他被台中檢廉查出，在擔任台中市刑大大隊長時，涉嫌洩密給台中市一間家老牌博弈集團，林被檢廉查出，相關金融帳戶內有2000多萬元財產來源不明，檢廉正在積極釐清，除了林的財產來源不明外，檢廉在本月初展開後續搜索行動時，該博弈集團位於南屯區的豪奢招待所，意外曝光，據說該處「已超越坊間營業的招待所好幾個等級」。據傳，林也曾經被邀請至該處，被檢廉拍到出入身影，知情人士透露，該間招待所豪奢程度，「超乎外界想像」...

LINE免費貼圖5款來了！流行語「問就是買」必下載 精品款爽用到年底

聯合新聞網《科技玩家》5月第3波限時LINE免費貼圖來囉！編輯推薦「LINE購物 夯話題 × 胖西是隻河狸」、「LINE購物護照★啊熊啊兔流行用語」，適合購物狂使用，像是「問就是買」、「小孩子才做選擇」都相當有趣；「LINE禮物 × 貓狗們」相當生活化；DIOR的「MISS DIOR FOR LOVE」難得可用180天，相當划算，讀者可別錯過囉。

臨停之亂／7縣市稱無增加臨停空間需求 政府走回頭路仍用紅黃線調控

台灣交通違規法令一改再改，職業駕駛去年怒批臨停車位不足，嚴苛記點制重創他們的生計。交通部今年修法限縮檢舉權，在地方政府畫設足夠黃線或臨停空間前，先替駕駛解套，但新竹市等7個縣市，盤點後竟提出新增臨停空間需求為0，解決行人地獄難道只剩下政治上想處理？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。