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賈新興：熱帶擾動醞釀成颱機率2至3成 20日起至6月下旬降雨偏多

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，20日中午前至22日受鋒面低壓帶影響，21日至22日西半部及澎湖有局部較大雷陣雨。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，20日中午前至22日受鋒面低壓帶影響，21日至22日西半部及澎湖有局部較大雷陣雨。本報資料照片

把握這幾天好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，20日中午前至22日受鋒面低壓帶影響，其中21日至22日西半部及澎湖有局部較大雷陣雨。

目前在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，賈新興指出，18日（周六）晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約6至7成，今天看來，成颱機率約2至3成，等周六晚上、下周日低氣壓發展起來再看後面可能路徑及影響。

明後兩天國中會考，賈新興指出，天氣穩定，明天午後新竹以北山區及宜花東有零星短暫雨，下周日（19日）受台灣東北方低壓環流影響偏東北風，基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，午後新竹以北山區及宜花東有零星短暫雨。

賈新興指出，20日至22日受鋒面低壓帶影響，20日中午前後起至22日，西半部轉有局部陣雨或雷雨，宜花東易有局部雨，其中21日至22日，西半部及澎湖有局部較大雷陣雨。

23日清晨彰化以北仍有零星短暫雨，午後山區及宜花東有局部短暫雨，西半部平地亦有零星短暫雨。24日午後山區及宜花東有局部短暫陣雨，台中以南亦有局部短暫陣雨。

25日清晨台中及彰化沿海及宜花有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨，26日清晨台中以北及宜花有局部短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。 

賈新興指出，短期氣候趨勢預測仍顯示，本月20日起至6月下旬前，降雨有偏多機率，氣溫相對偏涼，有利梅雨建立環境預估於27日至6月上旬。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

彰化 新竹 賈新興

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