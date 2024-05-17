國中會考天氣曝！ 吳德榮：下周3天梅雨滯留鋒徘徊「防劇烈天氣」

明後兩天國中會考登場，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，白天持續晴熱，東半部及午後山區偶有局部陣雨機率。下周二至周四西南風攜帶水氣、配合梅雨季滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨，要防劇烈天氣。

吳德榮指出，今日各地晴朗穩定，午後山區偶有零星少量降雨的機率。白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大。各地區氣溫：北部18至31度，中部20至33度，南部22至34度，東部17至31度。

吳德榮說，明日、下周日(18、19日)高壓迴流，白天持續晴熱，東半部及午後山區偶有局部陣雨機率。下周一(20日)白天仍偏熱，水氣略增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周二至周四(21至23日)西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」。應續觀察逐日的變化及模式的調整。

吳德榮說，最新(16日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展緩慢；美國(GFES)系集模式亦有類似的模擬，仍需持續觀察。