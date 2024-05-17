腸病毒流行 月底進入高峰

衛福部疾管署昨天公布，今年第二起腸病毒重症個案為北部七個月男嬰，四月底因發燒、頭部與軀幹搖晃及肢體不協調症狀就醫，醫師檢查發現，男嬰喉嚨潰瘍及紅疹，懷疑有疱疹性咽峽炎且併發腦炎。疾管署發言人曾淑慧表示，經確診該案例感染腸病毒克沙奇Ａ２型，目前全國腸病毒正處流行期，預估五月底進入高峰，家長需多注意。

根據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情呈持續上升趨勢，風險增高。今年來共累計兩例重症病例，年齡皆是未滿一歲幼童，分別感染克沙奇Ａ２及Ａ10型，去年同期病例數為三例。另實驗室監測顯示，今年流行腸病毒以克沙奇Ａ型為主，其中易引起嚴重症狀的腸病毒Ａ71型及Ｄ68型，為零星檢出，目前感染個案均為輕症。

曾淑慧表示，新增腸病毒重症病例、北部七個月男嬰，因有中樞神經併發症，因此轉診並收治住院，出現腦幹腦炎徵象，經治療後症狀改善，目前個案已出院。

目前除腸病毒Ａ71型外，其他腸病毒型別尚無疫苗可預防。曾淑慧說，五歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意是否出現重症前兆病徵，如嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺，甚至出現無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮的肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促、心跳加快等，若出現相關症狀應盡速到大醫院。