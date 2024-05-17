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美爆乳牛禽流感／南部養牛場採樣檢測 隔離禽鳥
美國多州陸續傳出乳牛場爆發高病原性禽流感Ｈ５Ｎ１疫情，雖然美方指出有染病疑慮牛隻不會進入市場，但仍引來不少食安疑慮。農業部表示，已請彰化以南各縣市養牛場域進行採樣檢測，並做好禽舍與禽鳥的隔離措施，採樣結果預計下周出爐。
中華民國乳業協會理事長、台大動科系教授徐濟泰表示，國內乳牛場基本上都是開放式的牛舍，要做防鳥網比較困難，唯一要注意的是民眾千萬不要飲用生乳，不過國內引用的鮮乳都有經過殺菌，原則上不會從乳牛場傳染給消費者。
農業部防檢署副署長徐榮彬表示，目前國內沒有牛隻出現禽流感疫情的情況，和北美病毒株也屬不同病毒群，不過已在第一時間請彰化以南各縣市採樣檢測，也宣導畜牧場不要和禽舍有交叉來往，及做好與禽鳥的隔離措施等，檢測工作預計下周可完成。
中華民國酪農協會監事長林憲明表示，防檢署在第一時間已有行文，除要求酪農嚴加注意與禽鳥的隔離外，無論乳牛或肉牛，牛隻只要有健康上的異樣就必須通報各縣市動植物防檢疫單位，但牛隻不適的主因究竟為何，還需要透過獸醫訪視及抽血檢驗等才能確定。
酪農林先生表示，擔心歸擔心，但也不曉得美國乳牛染疫情況有多嚴重，萬一有疑慮的肉品和乳製品來到台灣就可能是破口，政府單位需要幫忙多注意。此外，看報導得知有出現一例人類病例，或許禽流感對人的危害沒那麼大，但無論牛肉還是牛乳都必須徹底落實殺菌程序，不可不慎。
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