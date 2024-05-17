美爆乳牛禽流感／酪農場體驗行 避免直接喝生乳

美國出現乳牛感染高病原性禽流感Ｈ５Ｎ１，除了勿飲用未經殺菌處理生乳，美國進口的牛肉與牛奶還能吃嗎？專家建議，遭感染乳牛的牛奶與牛肉不應食用；國內市售鮮乳雖經高溫殺菌，但部分酪農場規畫體驗行程，讓民眾直接喝未經滅菌的生乳應該避免。

美國於四月廿九日起，限制乳牛須檢測陰性，方能跨州轉運，核酸與血清學檢出陽性者，也必須強制通報。美國官方表示，病牛未經消毒的生乳可檢出大量病毒，但目前針對二九七項市售乳品樣本，含乾酪與優格進行雞蛋培養，均無活性病毒，嬰幼兒配方奶粉經檢驗皆為陰性。

另食用美牛風險，疾管署評估，乳牛占美國牛肉產量百分之六點八，目前認為病毒不會在牛隻全身傳播，美國抽檢流行區市售卅件絞肉均為陰性。當局繼續對生絞肉、乳牛肌肉取樣檢測病毒。不過，南美洲國家哥倫比亞已暫停美國特定州別的牛肉進口。

台灣於二○二一年一月一日起，對於美牛含瘦肉精萊克多巴胺，開放全牛齡牛肉進口，但頭骨、腦、眼、脊髓、絞肉及內臟六大高風險部位仍是不得進口。對於學者建議可對美進口乳牛加強抽驗，衛福部食藥署副署長林金富說，目前禽流感Ｈ５Ｎ１是在乳牛的生乳中檢出，在美國當地並沒有進一步擴大抽驗措施，食藥署目前也沒有相關規畫，後續將持續關注國際相關作為；依美國規定，生病的牛隻不得進入屠宰場。

台大兒童醫院小兒部主治醫師黃立民說，因牛奶上市前經過滅菌，對人體無太大風險；但現在有些酪農場規畫體驗行程，常讓民眾直接喝未經滅菌的生乳，於生乳中可能有病毒、細菌，不建議飲用。