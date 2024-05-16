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新光保全打造高齡健康產業鏈 輔具展秀AI、永續創新力

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全2024輔具展以打造「健康促進、綠色生活」為主軸。圖／新光保全提供
新光保全2024輔具展以打造「健康促進、綠色生活」為主軸。圖／新光保全提供

面對全球人口結構變化及高齡化社會挑戰下，企業積極尋求新的健康產業發展模式，台灣新光保全股份有限公司（SKS）致力於整合產業資源，推動適應高齡需求的科技與服務模式。2024臺灣輔具暨長期照護大展新光保全以「健康促進、綠色生活」為主軸，與行無礙協會的跨領域合作，致力打造一個全方位的高齡健康產業鏈。

本次輔具展展出「企業健康量測站」， 透過設置量測站讓員工培養自我健康管理的意識，能直接使用健保卡或識別證對數據進行追蹤與管理，當員工的量測數據出現異常時，職護能對員工數據進行追蹤與管理，妥善照顧員工身心健康，即時針對個案進行關懷。另外，全面升級AI智能客服功能，融合更多元的服務，建立全方位照護新模式。

除了高齡化社會需求，新光保全也緊跟全球趨勢，倡議永續議題，著重綠色保全，尤其在家庭方面，降低碳排放及節省能源，同時持續引進新商品提供客戶多元選擇。台灣氣候潮濕，高溫炎熱的夏天，廚餘在家中擺放很快就產生惱人異味、孳生蚊蟲，錯誤的廚餘處理方式，還會對大環境造成污染。

首推近期最夯的「MEGA廚餘機皇」結合兩大科技躍進，以最高效、乾淨的方式處理家中廚餘，各式食物殘渣、剩餘飯菜，快速化身成有機肥料。科技與環保共融，家裡就是開心農場，減少碳排放同時實現永續環保。而先前所引進的「法國Teqoya負離子空氣淨化機」已銷售破千台，獨創的生態負離子淨化技術，不使用濾網和風扇，低耗能，零分貝，是最環保的空氣淨化機。

新光保全致力於利用科技和創新為社會帶來更美好的未來，同時，也積極參與各縣市政府的長照2.0政策，合作照顧獨居老人，希望透過科技為更多人提供更安全、健康的的生活。

保全 廚餘機 高齡化

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