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唐璜高雄開演 把握機會

聯合報／ 本報訊

經典法文音樂劇「唐璜」昨天在高雄衛武營正式開演，全新的歌曲與視覺感官體驗，讓「唐璜」成為繼「鐘樓怪人」後最受歡迎的音樂劇作品，一連演出十場，有興趣的民眾歡迎把握機會立即購票。

由聯合數位文創主辦的經典法文音樂劇「唐璜」，即日起至廿二日分別於高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出。優惠最低八八折起，購票請上udn售票網https://reurl.cc/OjWNlv，或電洽02-2649-1688。

國家歌劇院 衛武營 音樂劇

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