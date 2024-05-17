工地異物入侵停駛 機捷兩月2起

桃園機場捷運昨在新北市新莊段再度發生工地建材掉落軌道意外，造成1列車延誤9分42秒，影響約250名旅客。桃捷公司通報新北市府工務局清查異物來源，初步調查為附近建案工地建材，立即勒令停工，也將依大眾捷運法開罰。機捷總經理莊英震說，已請北北桃加強工地巡查，避免類似事件第3度發生。

桃捷公司和新北工務局研判機捷軌道上的美耐板，是從鄰近大樓工地掉落。記者鄭國樑／翻攝 機捷龜山段4月13日發生工地C型鋼掉落軌道邊，列車一度停駛，桃捷公司事後研擬防護對策，以免發生如同中捷塔吊撞擊事故，造成死傷。但昨晚桃捷公司宣布，下午4時29分在A3新北產業園區站往A4新莊副都心站間，又發現大樓建案工地建材掉落軌道，司機員發現後，立即停駛通報，車上乘客議論紛紛。

桃捷公司表示，司機員發現軌道上有異物，立即按壓緊急停車按鈕，行控中心隨即啟動標準作業程序，指示列車降速，以每小時25公里以下時速慢速行駛1分鐘，確認無異狀，後續提速至40公里繼續行駛；掉落物由後方列車司機員下車撿拾，經查為長180公分、寬90公分、厚度0.4公分的美耐板。掉落物並未造成電聯車及軌道設備損害。

發現掉落物後，桃捷公司立即通報並會同新北市府工務局清查異物來源，新北工務局調查發現異物是附近建案工地建材，立即勒令停工；勞工局也即刻執行勞檢，並依法重罰，要求營造廠限期改善。桃捷公司也將依法對掉落物所屬單位開罰，若對系統造成損害，也會求償。後續將由新北、桃園市府與桃捷公司一同前往工地會勘相關安全防護措施。

桃捷公司總經理莊英震說，上月龜山段掉落工地C型鋼後，即和北北桃啟動聯合稽查，光是桃園就巡查26處工地；也和工研院合作，預計年底前設置偵測系統，一旦有異物入侵，會馬上通報電聯車司機員和行控中心，但尚未完成前就又發生事故，將和北北桃市府再全面加強巡查軌道沿線工地力度，確保行車安全。

莊英震表示，這起事件再度凸顯車載「異物入侵偵測系統」相當必要，也是各捷運線都要面對的，但開發難度高，還要經過測試、訓練，費用恐需上億元，台灣目前沒有一條捷運列車裝載。