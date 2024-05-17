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營養午餐專法 最快下半年送立院
學校營養午餐專法立法牛步，立法院教育及文化委員會昨舉辦「學校午餐法制化」公聽會，其中營養午餐人力問題是各界關注焦點。團膳主廚表示，營養午餐從業人員薪資低、工時長，寒暑假還無工可做，造成年輕人不敢投入。教育部則說，營養午餐專法草案最快下半年新會期可送進立院。
學校午餐團膳主廚周維民則提到營養午餐不好吃，一是調味料有很大的限制，一般日常使用的是複合式調味料，但學校午餐只能用基本的調味，如鹽巴、糖，「當然難吃」。再者，營養午餐為了食安問題會過度加熱。
不過新竹縣六家國小營養師賴毓伶認為，調味料使用得愈單純，對成長中的學生愈好，建議可從可用的調味料來做調整。
教育部政次林明裕說，專法最快在新會期送立院，重點包含學校午餐專單位及人力聘用、食物內容等。
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