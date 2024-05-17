癌末細胞療法 統計難論斷成效

「特管辦法」上路五年，外界關切細胞治療對末期癌症療效，衛福部昨首度公布收案統計與存活天數初步分析，但衛福部醫事司長劉越萍強調，這並不代表細胞治療的「成效」，因患者可能同時接受化療或標靶治療，細胞治療不是唯一影響因素，且無對照組數據可參考，建議民眾還要跟醫師討論治療方式。

根據衛福部分析，統計至一一一年底，總收案人數九一一人，完成療程人數五三八人，衛福部先就一一○年底完成療程的二八一人分析。大腸直腸癌病人五十六人，存活天數中位數為六七七天；肝癌卅六人，中位數三六八天；胰臟癌十九人，中位數三四四天；乳癌廿四人，因有過半病人仍存活，無法計算存活天數中位數。

劉越萍直言，「細胞治療好像有一些幫忙」，但科學統計上證據仍不足以支持有顯著效果。她也說，接受治療者平均五八點三歲，年紀較輕。

台大生命科學院長、小兒部主治醫師江伯倫表示，一般細胞整個療程上百萬跑不掉，應該讓病人了解療效及風險。台灣癌症基金會癌友服務組主任游懿群說，未來細胞治療將以「再生醫療法」管理，細胞治療要價昂貴，是不亞於買房、買車的重要決策，期盼未來醫病間有更長時間、更充分的溝通，確保病友權利。

至於細胞療法與傳統療法的療效比較，奇美醫學中心醫療副院長田宇峯表示，細胞療法成功案例多為個案。肝基會總執行長楊培銘說，單純以存活中位天數相比，肝癌免疫療法或標靶效果優於細胞療法。振興醫院乳房治療中心主任常傳訓表示，乳癌第四期不代表末期，臨床還是以常規傳統治療為主。