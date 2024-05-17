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長春祠、天祥幾無損 預期最快開放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮強震後，太魯閣國家公園中橫公路受創嚴重，雖然中橫已搶通，不過多個路段管制，且災害邊坡等都尚在搶修，太魯閣內的知名步道也都還沒辦法修復，最嚴重的當屬最多亡者的砂卡礑步道，不但巨石坍落，還有走山的情形，其餘燕子口、綠水步道等也都受損，開放時間難估算。

太魯閣國家公園管理處環境維護課長何文晟表示，長春祠、天祥地區幾乎沒有受損，預期是最快開放的景點，至於綠水步道路基受損，不過離中橫公路較近，應可以較快復原。

何文晟表示，在太魯閣知名步道中，砂卡礑步道受災情況最嚴重，有巨石坍落淹沒步道，甚至疑似走山，燕子口步道雖然路基還在，但防護設施被落石砸壞，小錐麓步道幾乎全毀，錐麓古道也損失慘重，得卡倫步道則是輕微受損，九曲洞步道、白楊步道儘管受損輕微，不過還需要發包工程修復，目前還沒辦法進去。

何文晟也說，現在餘震不斷，中橫公路邊坡隨時都會有落石，大型機具難以進入搶修，且步道需先調查詳細損壞程度，也有可能因餘震有二次災害。

太管處副處長林忠杉指出，靠近海邊的崇德步道雖然路面沒有嚴重受損，不過要再建設水源管線，還需要時間整修。

太管處表示，廿一日上午八時起，只要登山口位於中橫公路西寶地區以上，生態保護區內各路線皆重新開放，如奇萊、南湖、北一段、北二段、閂山鈴鳴山、畢祿山、羊頭山等，包含屏風避難山屋申請。

中橫公路 太魯閣國家公園 花蓮強震

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