中橫4明隧道延長工程 後年完工

花蓮強震重創當地交通，其中台八線中橫公路至今落石不斷，復建不易。交通部規畫中橫東段六處、西段十一處邊坡保護工程預計今年底完成，另東段四處明隧道，包含九曲洞隧道西口、九曲洞隧道東口、錐麓隧道、靳珩隧道延長工程，則預計二○二六年底才能完成。

由於中橫東段幾乎都在太魯閣國家公園範圍內，是太魯閣進出要道，如今不僅邊坡保護工程要到年底，四處明隧道更要到後年完成延長加強保護，也為太魯閣國家公園觀光復原增添變數。太魯閣國家公園管理處則說，由於現在仍餘震不斷，邊坡隨時都有落石，園內多處步道受損，開放時間確實難以估算。

花蓮地震後餘震不斷，根據中央氣象署統計，截至昨天中午，已有一四二九起餘震。公路局副總工程司李順成表示，中橫雖已搶通，但至今落石不斷，目前通行車輛並不多，僅剩東段天祥至太魯閣口零星住家及商業行為，天祥以西的西寶國小、林務局工作站都已撤下。

公路局說明，由於災後邊坡不穩定，且有施工需求，台八線及台九線仍有三處路段進行交通管制。中橫東段（花蓮縣）第一階段預計針對十三處災阻進行六處邊坡保護工程，已啟動設計及動員準備，預計今年底完工；第二階段將增作四處明隧道延長工程，總經費十六點一八億元，由行政院賑災基金支應，預計二○二六年底才能完成。西段（台中市和平區）則有十一處邊坡保護工程，今年底完工。

李順成說明，地震過後邊坡會有被攔住的浮石，需要仰賴俗稱「蜘蛛人」的工程人員清除，相關工程預計六、七月要完成發包，才來得及在年底完工，但目前當地還不斷有落石，廠商難以進場，保險公司甚至要求工程人員提高保費、自付額。

李順成也說，若是較低、較小的落石可透過邊坡工程加強保護，但「蜘蛛人」上攀高度頂多六十至一百公尺，其他高位落石就要仰賴明隧道防災，因此規畫將原有的四座明隧道延長，加強保護。