健康你我他／活到老愛到老 要做到做不動

日前高中同學會，有位同學一直以手機傳訊息，一問之下竟然是與老婆談事，我疑惑問他，為何不直接用講的，要用寫的這麼麻煩？他說已經半年沒和老婆講過話，都是傳訊息在溝通。大夥以為他離婚或分居了，沒想到是和另一半分床、分樓層睡覺，夫妻關係就像冷漠的房客，40歲後就沒了性生活。

當下有人說：「要維繫夫妻情感，性生活非常重要。」雖說「冰凍三尺，非一日之寒」，夫妻關係不單靠性事維繫，但只有在臥房中，兩人有默契的透過肢體親密接觸，才能夠彼此交心，少了這個肌膚之親的機會，夫妻之間可能從相敬如賓演變成相看如冰。

我與妻都是奔六的人，雖不能像年輕時血氣方剛，每周行房三、四回以上，但每周至少有一天相互依偎、相擁而眠。此時最可以敞開心房，分享日常的點點滴滴。

年紀漸增，會有一些生理機能退化問題，妻先前表示行房時會有陰道乾澀或發炎產生白帶，我則是冬天太冷時有硬度不足情況，經溝通我們便使用潤滑劑及保險套來解決問題，寒流來就偃旗息鼓，待天氣回暖再來好好溫存，兩人的共識是活到老、愛到老，要做到做不動為止。

夫妻間難免偶有爭吵或不愉快，所謂「床頭吵，床尾和」，不分房、不分床，加上性行為這個溝通的潤滑劑，是我們夫妻相愛到老的祕密武器。