清冠一號 首家取得藥證出爐

中藥「清冠一號」於疫情期間獲得衛福部緊急授權，民眾才得以使用。順天堂生產的台灣清冠一號濃縮顆粒，經人體臨床試驗，成為國內首家獲得台灣清冠一號正式藥證，核准適應症為「外感時疫」，效能為解表宣肺、清熱解毒、寬胸化痰。中醫師公會全聯會理事長詹永兆指出，必須由中醫師處方使用，可到中醫診所就醫自費取得。

順天堂成為首家獲得台灣清冠一號正式藥證的中藥廠，詹永兆說，過往核可的中藥新藥非常少，且多為非典型中藥，台灣清冠一號為典型中藥新複方，能及時在緊急使用授權（EUA）終止前完成臨床試驗，取得藥證，「對中醫藥產業而言，無疑是個非常成功且具標誌性的時刻。」

台灣清冠一號處方源自衛福部國家中醫藥研究所，由所長蘇奕彰研擬出中藥處方，於三總治療新冠肺炎確診患者獲得成果，疫情期間經廣泛使用，取得多國家地區產品登記。但依衛福部規定，台灣清冠一號仍須經臨床試驗與中藥新藥查驗登記審查，方能核可國內正式藥證。

在衛福部中醫藥司輔導下，「順天堂台灣清冠一號濃縮顆粒」補上安全性、藥理試驗結果，並於長庚醫院與高醫大進行臨床試驗，於5月15日完成中藥新藥領證。詹永兆表示，這是標準版科學中藥，也成為未來中藥新藥開發好的示範，清冠一號在治療腸病毒、A、B型流感等呼吸道疾病都有潛力，目前也有其他廠商正投入研發。

「台灣清冠一號濃縮製劑」處方組成為黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材，根據衛福部發布新冠肺炎中醫會診分期治療指引，可用於治療新冠肺炎無症狀帶原與初發作症狀者，非預防保健使用。