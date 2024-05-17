食在營養／快樂水果香蕉 減肥、降血壓、改善便祕

香蕉素有「快樂水果」之稱，營養價值極高，屬於高纖、高鉀水果，富含維生素A、B群、C、E、β胡蘿蔔素、鎂、磷、果膠、色胺酸等營養素，香蕉不僅是減肥聖品，還具有降血壓、穩定心情、防癌、改善便祕、助眠等功效。

台灣是香蕉王國，一年四季都能吃到香蕉，現在正值香蕉盛產季節。香蕉是許多人愛吃的水果之一，還能製成甜點、打果汁、入菜，食用方式相當多元。不過，香蕉熱量高，若要運用於減肥，則必須技巧性的食用。

營養師劉怡里表示，香蕉糖分含量高，1條中型香蕉就是2份水果，熱量頗高，但富含膳食纖維，且含4.7克抗性澱粉，若要用於減肥，應選用「青黃不接」的香蕉，也就是流行的「香蕉減肥法」。

吃香蕉如何有效減肥？劉怡里建議，可以在餐前或餐中吃香蕉，因為香蕉糖分含量高，也含有果膠成分，餐中搭配喝水，讓果膠吸水膨脹而增加飽足感，又因血糖上升，就不會吃得太多，飲食因此減量，但要注意香蕉不可吃過量，一天最多吃1至2條香蕉。

香蕉鉀含量也高，很適合有高血壓的人吃，幫助鈉離子代謝，因而能降血壓，但限鉀的腎臟病人、腎功能不好的人，則不宜食用。此外，香蕉維生素B群含量多，色胺酸的含量也多，有助於血清素的合成，具有緩解情緒、放鬆心情、紓壓、助眠等效果，因此香蕉有「快樂水果」美譽。

香蕉富含果膠，劉怡里建議，吃香蕉喝點水，可促進腸道蠕動，幫助排便順暢，能預防大腸癌。香蕉的鎂含量也高，有助於提升營養素的代謝率，具有護心效果。尤其香蕉葡萄糖含量高，吃香蕉還可以迅速補充大腦能量，讓人變得更有精神。

常聽長輩說：「受傷的人不要吃香蕉。」劉怡里解釋，香蕉含糖分高，在人體代謝過程中需要維生素B1參與，若體內維生素B1缺乏，易產生痠痛、神經痛等問題，加上香蕉含磷高，體內的鈣會被排斥，若發生骨折，骨頭合成的速度會變慢，因此推測才會流傳「受傷不吃香蕉」的說法。

空腹是否可以吃香蕉？劉怡里說，視個人體質而定，如果有胃潰瘍或十二指腸潰瘍的人，就不宜空腹吃太甜的黃色皮香蕉，建議餐後再吃香蕉。