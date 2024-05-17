聽新聞
test
0:00 / 0:00

食在營養／快樂水果香蕉 減肥、降血壓、改善便祕

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
香蕉營養價值高，具有降血壓、穩定心情、減肥、防癌、改善便祕、助眠等功效。圖／123RF
香蕉營養價值高，具有降血壓、穩定心情、減肥、防癌、改善便祕、助眠等功效。圖／123RF

香蕉素有「快樂水果」之稱，營養價值極高，屬於高纖、高鉀水果，富含維生素A、B群、C、E、β胡蘿蔔素、鎂、磷、果膠、色胺酸等營養素，香蕉不僅是減肥聖品，還具有降血壓、穩定心情、防癌、改善便祕、助眠等功效。

台灣是香蕉王國，一年四季都能吃到香蕉，現在正值香蕉盛產季節。香蕉是許多人愛吃的水果之一，還能製成甜點、打果汁、入菜，食用方式相當多元。不過，香蕉熱量高，若要運用於減肥，則必須技巧性的食用。

營養師劉怡里表示，香蕉糖分含量高，1條中型香蕉就是2份水果，熱量頗高，但富含膳食纖維，且含4.7克抗性澱粉，若要用於減肥，應選用「青黃不接」的香蕉，也就是流行的「香蕉減肥法」。

吃香蕉如何有效減肥？劉怡里建議，可以在餐前或餐中吃香蕉，因為香蕉糖分含量高，也含有果膠成分，餐中搭配喝水，讓果膠吸水膨脹而增加飽足感，又因血糖上升，就不會吃得太多，飲食因此減量，但要注意香蕉不可吃過量，一天最多吃1至2條香蕉。

香蕉鉀含量也高，很適合有高血壓的人吃，幫助鈉離子代謝，因而能降血壓，但限鉀的腎臟病人、腎功能不好的人，則不宜食用。此外，香蕉維生素B群含量多，色胺酸的含量也多，有助於血清素的合成，具有緩解情緒、放鬆心情、紓壓、助眠等效果，因此香蕉有「快樂水果」美譽。

香蕉富含果膠，劉怡里建議，吃香蕉喝點水，可促進腸道蠕動，幫助排便順暢，能預防大腸癌。香蕉的鎂含量也高，有助於提升營養素的代謝率，具有護心效果。尤其香蕉葡萄糖含量高，吃香蕉還可以迅速補充大腦能量，讓人變得更有精神。

常聽長輩說：「受傷的人不要吃香蕉。」劉怡里解釋，香蕉含糖分高，在人體代謝過程中需要維生素B1參與，若體內維生素B1缺乏，易產生痠痛、神經痛等問題，加上香蕉含磷高，體內的鈣會被排斥，若發生骨折，骨頭合成的速度會變慢，因此推測才會流傳「受傷不吃香蕉」的說法。

空腹是否可以吃香蕉？劉怡里說，視個人體質而定，如果有胃潰瘍或十二指腸潰瘍的人，就不宜空腹吃太甜的黃色皮香蕉，建議餐後再吃香蕉。

水果 減肥 香蕉

延伸閱讀

超級澱粉食物地瓜！營養師教「1吃法」吃到最完整營養的地瓜

山豬告別式香蕉「全程口含10元奶茶」 揭背後暖心原因

鳳梨飯後吃，助消化降血壓！1招不怕「咬舌」

營養師劉怡里指出「這咖啡」有較多的抗氧化劑！喝咖啡4大好處、10大注意事項報你知

相關新聞

削瘦6旬婦眼神呆滯、語無倫次 竟是餐餐「這樣吃」險痴呆

彰化縣六旬陳姓婦人最近一個月忽然昏沈無力，被家人當作老化或失智，就醫進一步檢查是缺乏維生素B1，追查原因竟是餐餐白土司或...

好天氣到周末！明留意日夜溫差逾10度 下周鋒面到各地再迎雨

中央氣象署表示，明天東北季風減弱，僅東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，清晨低溫北部及宜蘭約20、21度，中南部22至...

獨／另類藍白合！名廚肺炎住院幾度危急 趙少康、柯文哲接棒救人

這是另類藍白合，趙少康、柯文哲兩人前後出手，接棒救人，救的還是知名美食家王瑞瑤的夫婿、名廚「保師傅」曾秀保。

一個月瘦2公斤！「佛系減重」3大好處曝 醫大讚：不易復胖

許多人為了追求理想體態，都會透過嚴格的限制飲食、激烈運動等以達成快速減重目標。近日，減重醫師蕭捷健在臉書指出，「佛系減重」不只可以維持肌肉量和基礎代謝率，之後復胖的可能性也較低，忍不住大讚「慢工出細活」。

花蓮秀林鄉地震規模4.4 最大震度宜蘭縣3級

根據中央氣象署最新資訊，今晚10時46分發生芮氏規模4.4地震，地震深度28.4公里，震央位於花蓮縣政府北方24.7公里...

健康你我他／活到老愛到老 要做到做不動

日前高中同學會，有位同學一直以手機傳訊息，一問之下竟然是與老婆談事，我疑惑問他，為何不直接用講的，要用寫的這麼麻煩？他說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。