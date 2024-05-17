健康主題館／老花眼不可逆 眼睛適時休息可延緩

● 40歲是罹患老花眼的分水嶺

● 緊盯3C不離身，小心提早老花

● 有近視也會老花，仍要視力矯正

年過40歲之後，明顯感覺到體力開始變差，看近物時會「糊糊的」，非常吃力。台安醫院眼科主治醫師林于皓表示，視力模糊是許多眼疾初期症狀，民眾常以為只是眼睛疲勞，會自行購買眼藥水緩解不適，但當頻繁出現頭痛、肩頸痠痛等症狀就醫，經檢查才發現原來是「老花眼」引起的問題。

高度近視 老花提早報到

林于皓說，每個人都會老花，這是眼睛自然老化的現象，通常在40歲過後，負責調節水晶體焦距的睫狀肌逐漸失去彈性，近處的東西變得看不清楚。因此，許多有老花眼的長輩會將物品拿遠，或是拿掉近視眼鏡看字、看螢幕，讓眼睛可以聚焦。

為什麼有些人老花初期不會有症狀，或沒有感覺到視力問題？林于皓指出，老花是一種漸進的過程，有些人初期沒異狀是因為「近視」，所以坊間流傳「近視就不會有老花」的說法，事實上，老花眼與近視相抵消最高為300度，尤其高度近視者是老花提早報到的高危險族群。

老花度數會逐漸增加，平均每5年增加25到50度，若用眼過度或沒有進行矯正，會加速視力惡化。林于皓說，當睫狀肌的調節能力完全喪失時，度數就不會再往上增加，這時老花眼為300度的度數。建議初期老花眼就要配戴老花眼鏡矯正，若長期用力瞇著眼睛看東西，會讓眼睛過勞、乾澀。

要訓練看遠看近 適度放鬆

老花眼不可逆，放著不處理雖然不會發生其他病變，但是會影響生活品質。林于皓表示，眼睛「適時休息」非常重要，眼睛在注視時，睫狀肌始終保持對焦的緊繃狀態，要提醒自己不時轉移視線，看向遠方，適度放鬆睫狀肌。護眼重點在於使用眼睛的時間，並且多眨眼保持濕潤，避免眼睛過於乾燥。

想要告別老花，平時要訓練眼睛看遠、看近，不要長時間緊盯3C產品。另外，選擇合適的老花眼鏡矯正，「該戴就戴、不要硬撐」，避免日常都在視茫茫的影像中度過。

老花眼矯正方法

1.配戴老花眼鏡：定期檢查度數配戴眼鏡，如果有近視或遠視，可以選擇多焦鏡片，順暢對準遠、中、近焦距。

2.老花雷射手術：進行雷射調整角膜屈光度，利用視差改善老花眼的問題。

3.點老花眼藥水：屬於處方藥，可用於輕度和中度老花眼，維持6至10小時的清晰視覺，但只是暫時性。