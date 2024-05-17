全球首例 美爆乳牛染H5N1傳人

美國發生全球首例乳牛感染高病原性禽流感Ｈ５Ｎ１病毒事件，不只乳牛，貓、羊也感染，並出現首例人類病例，病情屬輕症但出現結膜炎症狀。美國調查研究發現，乳牛感染Ｈ５Ｎ１是經由野鳥傳染給乳牛後，再於牛群中傳播。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，為避免感染風險，提醒民眾勿飲用未經殺菌的生乳。

乳牛染H5N1 美累計42起

美國於德州等九個州、四十六間乳牛場，今年三月起陸續爆發乳牛感染Ｈ５Ｎ１疫情，迄今累計四十二起。受感染動物除乳牛外，包含貓、羊等，其中貓隻病情較嚴重，至少十例死亡，野鳥至少五件。至於人類病例，累計監測二六○多例，檢測卅三例，四月一日報告出現一例個案，屬輕症出現結膜炎症狀，經流感抗病毒藥物治療已痊癒。

疾管署為因應此事件於五月十三日舉行傳染病防治諮詢會流感防治組會議，由傳染病諮詢委員會召集人張上淳主持，邀集農業部、食藥署及專家與會，針對國內新型Ａ型流感防治進行盤點與討論。

推測牧草遭染病毒鳥糞汙染

曾淑慧表示，目前美國科學家以現有證據推測，可能是乳牛攝入「被感染Ｈ５Ｎ１病毒野鳥糞便汙染的牧草」所致，而乳牛間則可能是由機械傳播，如擠乳器，或清潔步驟器械的接觸，造成傳播。專家建議，國內未出現疫情，但請民眾不要飲用未經殺菌處理的生乳，同時建議農業部對牛隻進行Ｈ５Ｎ１疫情監測。疾管署已規畫當國內乳牛等哺乳動物感染禽流感時，將啟動新型A型流感通報條件修訂，及預擬疫情發生時，畜牧場工作人員個人防護裝備穿戴建議等措施。

會議中，農業部獸醫研究所指出，依國際基因庫近期針對美國乳牛Ｈ５Ｎ１禽流感案，其核酸序列進行比對分析，美國乳牛中Ｈ５Ｎ１病毒的ＰＢ二、ＰＢ一、ＮＰ與ＮＳ等四段基因均源自北美病毒株，與我國禽鳥所檢出的Ｈ５Ｎ１為不同病毒群。

至於已出現一例牛傳人個案，曾淑慧表示，美國已使用流感常用的雪貂試驗，希望了解哺乳類感染後的病變狀況。

調查病牛生乳檢出大量病毒

美國調查發現，病牛未經消毒的生乳中檢出大量病毒，依美國官方說法，美國肉品屠宰場有官方獸醫師，牛隻出現染病疑慮就不會進入食物鏈，且抽驗市售牛絞肉結果均為陰性；目前確認部分市售乳製品中雖檢出病毒殘粒，但均無致病活性。

林口長庚兒童感染科醫師黃玉成指出，人類過往也曾經感染Ｈ５Ｎ１病毒，但此次病毒有新的變異，須關注是否會持續跨物種感染給人類，我國乳牛目前尚未出現感染Ｈ５Ｎ１的報告，尚不需要恐慌。他提醒民眾前往牧場應避免飲用生乳，而依目前風險評估，國內畜牧業者尚不需要接種疫苗。