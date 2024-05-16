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削瘦6旬婦眼神呆滯、語無倫次 竟是餐餐「這樣吃」險痴呆

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削瘦6旬婦眼神呆滯、語無倫次 竟是餐餐「這樣吃」險痴呆

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
每天均衡飲食很重要，長期偏食會缺乏特定維生素引發疾病。記者簡慧珍／攝影
每天均衡飲食很重要，長期偏食會缺乏特定維生素引發疾病。記者簡慧珍／攝影

彰化縣六旬陳姓婦人最近一個月忽然昏沈無力，被家人當作老化失智，就醫進一步檢查是缺乏維生素B1，追查原因竟是餐餐白土司或白粥配豆腐乳，醫師連忙注射高劑量維生素B1並補充鹽分，陳婦病情快迅改善，家人覺得她變「聰明」。

衛福部彰化醫院腎臟內科醫師張淑鈺今指出，陳婦被家人送來急診時，體型削瘦，眼神呆滯，說話顛三倒四，家人稱可能失智或老化，因她吃不下就來找醫師注射營養劑補充體力。

經初步生化檢驗，顯示陳婦血中鈉離子（鹽分）過低，只有120 mEq/L（正常值為135-145），因電解質異常轉到腎臟內科，進一步檢查出缺乏維生素B1，B1存在肉類和紫菜。現代人營養豐富而常常營養過剩，陳婦病情令人意外，醫師追問才知她非常喜歡吃白粥或白土司配豆腐乳，幾乎是餐餐主食，家人順著她的飲食喜好從不強迫改變。

張淑鈺說，維生素B1是一種輔酶，促成葡萄糖轉換成脂肪與周圍神經的傳導運作，是能量代謝的重要角色，一旦嚴重缺乏，常導致能量的利用受阻，大腦是身體中最需要能量的器官，陳婦缺乏維生素B1，引起「魏尼凱氏腦病」的腦部病變，症狀是神智不清、疲累等狀態，也可能造成末稍神經炎、影響腸胃導致食慾喪失、消化不良。

低血鈉不是疾病，而是許多不同疾病的表徵，要找出隱藏在電解質異常下的病因，醫師找出陳婦的病因後，注射高劑量維生素B1針劑，同時補充鹽分，很快恢復正常，但部分腦細胞受損後無法恢復。

失智 老化 醫師

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