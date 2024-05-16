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6旬男不菸不酒「胸悶、久咳不癒」 一查竟罹肺腺癌再轉移肝癌

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
秀傳醫院放射腫瘤科主任李芃逸說，肺癌治療方式相當多元，除了藥物治療外，開刀切除或立體定位放射手術，都能達到最佳成效。圖／秀傳醫院提供
秀傳醫院放射腫瘤科主任李芃逸說，肺癌治療方式相當多元，除了藥物治療外，開刀切除或立體定位放射手術，都能達到最佳成效。圖／秀傳醫院提供

彰化縣65歲黃先生不菸不酒，從沒想到有一天癌症會找上門，去年初因咳嗽久久不癒，檢查才發現肺部竟有9公分大腫瘤，後來又轉移至肝臟，經彰化秀傳醫院醫療團隊以放療、化療和手術切除腫瘤，術後恢復良好，放射腫瘤科主任李芃逸說，即使是肝臟第四期腫瘤，若積極面對仍有長期存活機會。

黃先生前年起有時會胸悶，用中藥治療但症狀仍起起伏伏，後來去年又久咳不癒，轉診到彰化秀傳醫院檢查確診為第三期肺腺癌，一開始他萬念俱灰，因為想到以前照顧插管父母的經驗，若要插管，他說寧可放棄治療。

由於腫瘤已壓迫到靜脈，導致黃先生有呼吸喘、臉部頸部腫脹症狀，秀傳癌症醫療團隊建議他先接受一段時間的放射治療與化學治療，待腫瘤縮小後再評估手術可行性，黃先生於去年手術成功，將肺部腫瘤完全摘除。

原本鬆了一口氣的他定期回診追蹤後，又發現抽血的腫瘤指數上升，醫師再安排正子攝影檢查顯示腫瘤又轉移至肝臟。

彰化秀傳放射腫瘤科主任李芃逸評估黃先生全身僅有肝臟一處轉移，經溝通後，替他施行「立體定位身體放射線治療(SBRT)」，對肝臟轉移腫瘤進行高劑量精準打擊，經過6次照射，過程輕鬆舒適無痛感，不需經歷麻醉與手術等過程，後續追蹤的正子攝影檢查顯示肝臟轉移已完全被殲滅，黃先生則笑稱自己「不怕死、只怕痛」，對於無痛的治療相當滿意。

「立體定位身體放射線治療」有別於傳統放療，李芃逸說，其原理為利用特殊定位，以超高能量的放射線摧毀腫瘤細胞，可達到不遜於手術的腫瘤消融效果，因此也有人稱之為放射手術。放射手術最常應用於腦部、肺臟及肝臟的腫瘤，可達90%控制率，且副作用輕微。

李芃逸說，每年有超過一萬六千人新診斷罹患肺癌，每年超過一萬人因此死亡，是死亡人數最多的癌症，而肺癌易擴散至肝、腦及周邊淋巴，故發現時常較為晚期，肺癌治療方式相當多元，除了藥物治療外，也應積極接受局部腫瘤的根除性治療，開刀切除或立體定位放射手術，都能達到最佳成效。

患者以直線加速器進行立體定位放射手術。圖／秀傳醫院提供
患者以直線加速器進行立體定位放射手術。圖／秀傳醫院提供

肺腺癌 腫瘤

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