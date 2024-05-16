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機捷再遭異物入侵 新莊段大樓工地建材掉落軌道「列車一度停駛」
桃園機場捷運龜山段4月13日發生工地C型鋼掉落軌道邊，列車一度停駛。桃園大眾捷運公司今晚在官網發布消息，指出今天下午4時29分發生大樓建案工地建材掉落軌道上，地點在A3新北產業園區站往A4新莊副都心站間，司機員發現後立即通報在軌道上發現不明掉落物和停駛。
桃園大眾捷運公司在官網說明，司機員發現軌道上有異物，先立即按壓緊急停車按鈕，行控中心隨即啟動標準作業程序，指示列車降速以每小時25公里以下執行慢速行駛1分鐘無異狀，後續提速至40公里繼續行駛；掉落物由後方列車司機員下車撿拾，經查為長180公分、寬90公分、厚度0.4公分的美耐板。本次事件造成1列車延誤，影響旅客約250人，延誤時間為9分42秒。掉落物並未造成電聯車及軌道設備損害。
發現掉落物後，桃捷公司立即通報新北市政府，由新北市政府工務局會同清查異物來源 ，初步調查為附近建案工地的建材，立即勒令停工。桃捷公司表示，會依據大眾捷運法第50條，對掉落物所屬單位開罰，若對系統造成損害，也會向肇事單位求償。除了新北市府已要求該建案停工，後續將由新北、桃園市府與桃捷公司一同前往工地會勘相關安全防護措施。
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