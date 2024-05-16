中山醫大暨附醫攜手國美館 共創失智友善、文化平權

中山醫學大學暨附設醫院16日與國立臺灣美術館簽署「失智友善人才培育與照護處方合作備忘錄」，協議約定由中山醫大培育失智照護的青年人才、中山附醫專責疾病照護，國美館則提供藝術輔療的場域，共創「失智友善、文化平權」的終極目標。

這項合作計畫，也為台灣的失智症家庭照護，提供結合生活活動設計與非藥物治療的另一重要選項。

由中山醫大校長黃建寧與國美館館長陳貺怡代表簽署的「失智友善人才培育與照護處方合作備忘錄」，以產學合作方式整合大學培育人才、醫院疾病照護，以及美術館藝術資源療癒與紓壓的各自強項，推動以「生活處方簽」的概念，每兩個月舉辦「友智藝同」失智症家庭守護活動。

將由失智友善的導覽員和中山醫大學生共同協助，讓中山附醫失智共同照護中心所服務的失智症家庭，能在國美館享受藝術人文導覽，和共享家庭關係增能的機會。

今天與會代表，包括中山醫大副校長張育超、主秘王祖興、教務長張元衍、醫學系副教授暨中山附醫副院長郭慈安，以及國美館副館長汪佳政、主秘亢寶琴、推廣組長尤文君等人。

黃建寧指出，失智症是一個需要全社會共同關注和努力解決的重要議題，中山醫大提供學生有系統的學習失智症相關的專業知識，並透過附設醫院專業人員的指導，參與失智症個案的服務，累積實務經驗，除了善盡社會責任，也讓學生為畢業後投身失智症照護工作，做最好的準備。

陳貺怡表示，透過此次備忘錄的簽署，希望能藉由雙方合作，促進社會對失智症的認知，破除對失智症的誤解和污名化，讓失智症家庭都能夠享有與一般民眾同等的藝文近用權、社會參與權，以及美好的生活品質。

此次合作案的推手為中山醫大醫學系副教授、同時也是台中市失智共同照護中心-中山附醫副院長郭慈安表示，台灣每30分鐘即增加一位失智症患者，並以每年2萬人確診的速度不斷增長。

面對此一巨大的社會成本與照護資源需求，需持續加強與醫療和社區的緊密合作，並由教育出發培育更多優秀的失智症照護人才，才能創造更加友善和關愛的失智症社會環境。