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中山醫大暨附醫攜手國美館 共創失智友善、文化平權

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中山醫大校長黃建寧(左)與國美館館長陳貺怡(右)共同簽署合作備忘錄。圖／中山醫大提供
中山醫大校長黃建寧(左)與國美館館長陳貺怡(右)共同簽署合作備忘錄。圖／中山醫大提供

中山醫學大學暨附設醫院16日與國立臺灣美術館簽署「失智友善人才培育與照護處方合作備忘錄」，協議約定由中山醫大培育失智照護的青年人才、中山附醫專責疾病照護，國美館則提供藝術輔療的場域，共創「失智友善、文化平權」的終極目標。

這項合作計畫，也為台灣的失智症家庭照護，提供結合生活活動設計與非藥物治療的另一重要選項。

由中山醫大校長黃建寧與國美館館長陳貺怡代表簽署的「失智友善人才培育與照護處方合作備忘錄」，以產學合作方式整合大學培育人才、醫院疾病照護，以及美術館藝術資源療癒與紓壓的各自強項，推動以「生活處方簽」的概念，每兩個月舉辦「友智藝同」失智症家庭守護活動。

將由失智友善的導覽員和中山醫大學生共同協助，讓中山附醫失智共同照護中心所服務的失智症家庭，能在國美館享受藝術人文導覽，和共享家庭關係增能的機會。

今天與會代表，包括中山醫大副校長張育超、主秘王祖興、教務長張元衍、醫學系副教授暨中山附醫副院長郭慈安，以及國美館副館長汪佳政、主秘亢寶琴、推廣組長尤文君等人。

黃建寧指出，失智症是一個需要全社會共同關注和努力解決的重要議題，中山醫大提供學生有系統的學習失智症相關的專業知識，並透過附設醫院專業人員的指導，參與失智症個案的服務，累積實務經驗，除了善盡社會責任，也讓學生為畢業後投身失智症照護工作，做最好的準備。

陳貺怡表示，透過此次備忘錄的簽署，希望能藉由雙方合作，促進社會對失智症的認知，破除對失智症的誤解和污名化，讓失智症家庭都能夠享有與一般民眾同等的藝文近用權、社會參與權，以及美好的生活品質。

此次合作案的推手為中山醫大醫學系副教授、同時也是台中市失智共同照護中心-中山附醫副院長郭慈安表示，台灣每30分鐘即增加一位失智症患者，並以每年2萬人確診的速度不斷增長。

面對此一巨大的社會成本與照護資源需求，需持續加強與醫療和社區的緊密合作，並由教育出發培育更多優秀的失智症照護人才，才能創造更加友善和關愛的失智症社會環境。

中山醫大暨附醫與國美館簽署失智友善人才培育與照護處方合作備忘錄。圖／中山醫大提供
中山醫大暨附醫與國美館簽署失智友善人才培育與照護處方合作備忘錄。圖／中山醫大提供

失智症 美術館 館長

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