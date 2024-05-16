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國土署：年底社宅達12萬戶目標 中央興辦數超越地方

中央社／ 台北16日電

國土署今天說，網路流傳居住正義頻被打臉等言論，絕非事實，全國直接興建社會住宅數截至今年4月底已達10萬603戶，中央興辦5萬2845戶、地方4萬4758戶，在今年底可望達成直接興建12萬戶目標。

內政部國土管理署晚間透過新聞稿表示，台灣推動社宅興辦，可分為2階段，民國106年到109年是由地方政府主辦，但109年起興建速度明顯變緩，中央立即接手社宅興辦工作。

第2階段從110年起，由內政部偕同國家住宅及都市更新中心，4年內已在全國完成逾4.7萬戶發包工作，讓全國社宅推動案量達歷史新高。

國土署指出，中央直接興建社宅不僅是關注居住議題，更融入民眾對於在地托老、托育、青年創業及公共空間、休憩綠地等公共設施需求，完善周邊生活機能，讓全民共享「社會住宅是好宅」的加乘效益，同時強化整體社會支持體系的發展。

國土署說，中央擬定下一個8年（114年到121年）住宅政策，將採取生活圈概念來布建社宅，透過整體開發、都市更新及大眾運輸路網配合等方式，持續擴充全國社宅存量，以達成累計興辦25萬戶直接新建社宅政策目標，提供民眾可負擔，且品質良好的居住環境，實質減輕租屋家庭與民眾生活壓力。

國土署表示，為鼓勵地方政府積極興辦社宅，減輕其財務負擔，中央對地方社宅補助，除興建期融資利息及土地租金全額補助外；另外，非自償性經費補助更從110年起，對於決標案件改以實際興建成本計算，大為減輕地方財務負擔。

社宅 財務 都市更新

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