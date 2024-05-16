威石東輕紅酒登上國宴 以台灣風味風靡總統就職盛宴

第16任正、副總統就職日520即將到來，最能表現真實台灣風土的在地葡萄酒莊威石東（Weightstone）旗下「WE系列輕紅酒Clairet W°4」，獲選為國宴酒，即將在20日舉行的國宴與國內外貴賓分享來自台灣這片土地的風味與喜悅。

威石東酒莊創始人楊文彬，是興農第三代農業子弟，目前由他的女兒楊仁亞（Vivian）帶領團隊，無畏挑戰台灣葡萄種植的困難，秉持著對「土地與人」的真誠態度，透過平衡永續栽培方式，將台灣獨特的風味與溫暖傳遞給全世界。

獲選為國宴酒的威石東「WE 系列輕紅酒 Clairet W°4」，混合了三種、跨兩個年份的在地紅葡萄品種，呈現出 紅寶石色澤，瀰漫著紅李、烏梅、蕈菇香氣。入口帶來的優雅酸度與煙燻木質調性，尾韻帶有微咸 感，柔和清透，完美詮釋了台灣獨有的輕盈紅酒風格。

歡慶威石東「WE系列輕紅酒 Clairet W°4」登上國宴，即日起至六月中旬，該酒款特別推出優惠，優惠詳情請洽詢全台威石東銷售據點，一同共享這份獨特的美酒饗宴。

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