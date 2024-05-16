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好天氣到周末！明留意日夜溫差逾10度 下周鋒面到各地再迎雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天東北季風減弱，僅東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。記者曾原信／攝影
明天東北季風減弱，僅東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。記者曾原信／攝影

中央氣象署表示，明天東北季風減弱，僅東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，清晨低溫北部及宜蘭約20、21度，中南部22至24度，日夜溫差大。周末各地回溫至30度好天氣，但下周一鋒面接近，各地水氣增加，可能再略為降溫。

氣象署預報員陳姵安指出，明天東北季風減弱，東半部為零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，今夜到明天清晨北部水氣增加，也可能有零星短暫降雨。周六、周日東半部水氣增加，有局部短暫陣雨，大台北地區也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。另外，周六東北部局部要留意較大雨勢。

她指出，下周一鋒面接近，各地水氣增加，東半部有局部短暫陣雨及雷雨，西半部也有局部短暫陣雨或雷雨。周二至周四鋒面影響，各地都有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，陳姵安表示，今明天清晨受東北風影響，低溫北部及宜蘭約20、21度，中南部22至24度，明天白天東北季風減弱，北部高溫回升至28至31度，宜蘭回升至27、28度，日夜溫差大。周末各地高溫可回到30度，下周若有降雨，高溫會再略降為27至29度，低溫23至25度。

低溫 東北季風 鋒面

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