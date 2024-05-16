侵襲性腦脊髓膜炎治療有三難 早上像感冒、晚上恐休克

日前我國出現今年首例本土侵襲性腦脊髓膜炎，患者一度出現四肢紫斑、痙攣與意識改變等狀況。台灣兒童感染症醫學會常務監事、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，侵襲性腦脊髓膜炎（IMD）有「三難」，分別是感染「難以防備」、初期症狀「難以判斷」，一旦感染未治療，致死率高達五成，「難以挽回」。

衛福部疾管署3月公布，今年首例本土侵襲性腦脊髓膜炎病例為北部4歲女童，一開始出現咳嗽、鼻塞等呼吸道症狀，後因四肢出現紫斑入住加護病房，住院當日即出現痙攣與意識改變的情形。

侵襲性腦脊髓膜炎由腦膜炎雙球菌感染，透過飛沫傳播。黃玉成說，腦膜炎雙球菌感染病程變化快速，早上可能只是出現如一般感冒的如咳嗽、發燒，晚上就意識不清、痙攣、抽筋等，少數個案有中樞神經症狀、脖子僵硬，或皮膚出現血斑。有些個案症狀不明顯，或家屬未留意，可能送到醫院時就已奄奄一息。

黃玉成表示，侵襲性腦脊髓膜炎可能引發嚴重的後遺症，包括智力受損、截肢，更可能讓患者出現學習障礙。此外，逾六成以上得過腦膜炎的兒童患者會出現創傷後壓力症候群症狀（PTSD）、病童媽媽的精神疾病風險更是激增四倍。

目前每10至20人就有一人為腦膜炎雙球菌無症狀帶菌者，家庭密切接觸者罹患率相較一般人多出500至800倍。容易感染的三大高危險族群包括0至2歲嬰兒、2至6歲面臨學校群聚的幼童以及青少年。

藝人趙小僑表示，前年女兒典典才3個月大，就因疑似腦膜炎住院，經過一連串檢查後，還好確定不是腦膜炎。她呼籲所有爸媽一起重視防治腦膜炎雙球菌，及早預防，不希望讓任何一個家庭遇上類似的可怕經歷。

黃玉成提醒，全民都應提高對侵襲性腦脊髓膜炎的認識，共同落實「3不3要」，「3不」：不觸碰、減少去、遠病人；「3要」是勤洗手、戴口罩、打疫苗。